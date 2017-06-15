Home Attualità Sognare soldi: che significato ha il denaro nei sogni

Sognare soldi: che significato ha il denaro nei sogni

di Redazione 15/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Capita di sognare soldi: denaro di carta, oppure spiccioli e monete, soldi falsi o addirittura rubati, vinti o persi, regalati o ricevuti come un dono. I sogni sul denaro sono molto vari e ogni sogno ha un significato ben preciso: a chi piacerebbe scoprire cosa vuol dire sognare i soldi e la simbologia del denaro? Cosa rappresentano i soldi per l’inconscio? Gli psicoanalisti e gli esperti del settore onirico sono d’accordo nel dire che è possibile interpretare i sogni, quindi i soldi hanno un significato simbolico nel mondo dei sogni. Tutti sanno che sognare qualcosa di erotico ha un preciso significato, ma pochi sanno che anche il denaro ha un significato inconscio. Esso è un segno di forza e di potere perché la societ contemporanea basa tutto su questo mezzo: senza soldi non si può esercitare il potere, sia negli affari, ma anche in amore. Inoltre, questi fogli di carta e dischetti di metallo rappresentano anche una sorta di sicurezza per il futuro, come un mezzo di tradimento, per riempire un vuoto affettivo o ancora uno strumento di condivisione e piacere. In sostanza, l’interpretazione di un sogno con protagonista il denaro si basa sul significato che personalmente si attribuisce alla carta moneta. Addirittura c’è differenza nel sognare soldi di carta e moneta: le banconote simboleggiano concretezza e il realizzare i propri sogni e ambizioni, ma può rappresentare anche la frustrazione per non ottenere mai quello che si vuole, oltre a non avere uan stabilità e rassicurazioni. Diverso il discorso per le monete, o spiccioli: i soldi spicci sono simbolo di purezza e della ricerca delle cose essenziali della vita, ovvero i valori come amore, amicizia, lealtà. E che significano hanno il sognare soldi rubati, soldi trovati o ricevere denaro in regalo, se non donarlo? Il sogni con soldi falsi sono un campanello di allarme per guardarsi le spalle e per non fidarsi. Trovare denaro nel portafoglio significa che è un momento positivo, a differenza di trovare soldi in un luogo sconosciuto. Il sogno con protagonista dei soldi rubati è derubare di una qualità specifica la vittima del furto. Regalare banconote o monete a qualcuno è un segnale che indica di dare attenzione a quella persona, mentre se riceviamo noi denaro in regalo, è indice di ritrovare fiducia in se stessi. Anche i soldi persi hanno un significato, ovvero che si stanno sprecando energie inutilmente. E se si sogna di spendere denaro? In questo caso, vuol dire che si desidera fortemente l’automobile o il vestito tanto desiderati!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp