Esame avvocato cassazionista 2017 ultime news giugno: bando e requisiti iscrizione albo
di Redazione
15/06/2017
Il Ministero della Giustizia ha indetto la selezione per l’accesso al corso per diventare avvocato cassazionista a Roma: questo titolo consente l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e di altre Giurisdizioni superiori. Le ultime news di giugno riportano che il bando del Consiglio Nazionale Forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 41 del 30 maggio 2017 Quali sono i requisiti per poterlo effettuare e come si effettua l’iscrizione all’albo? Intanto, la data della prova è stata fissata per il 15 luglio 2017 e sarà un test di 36 domande a risposta multipla: 12 domande saranno 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale; mentre le altre 24 sono riservate a una materia scelta dal candidato tra diritto processuale civile, diritto processuale penale e giustizia amministrativa. L’esame sarà valido se si risponde correttamente a 2/3 dei quesiti. Il titolo di avvocato cassazionista è molto ambito e le ultime news di giugno sono molto buone per chi vuole tentare l’esame per iscriversi all’albo dei cassazionisti. Per poter partecipare alla selezione del bando, bisogna scaricare online la domanda di iscrizione per l’iscrizione all’esame cassazionisti per l’anno 2017, compilarla e inviarla in via telematica: il tutto si trova sul sito corsicassazionisti.cnf.it. entro e non oltre la scadenza della domanda di partecipazione, ovvero il 29 giugno 2017. Ma non tutti possono tentare questa strada, perché il bando prevede dei requisiti di selezione. Per sostenere l’esame di avvocato cassazionista, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: la prova selettiva è per chi è iscritto all’Albo da 8 anni continuativi senza sospensioni e senza sanzioni disciplinari; aver svolto la professione forense e godere dei diritti civili e politici. L’esercizio della professione forense è considerato effettivo se si è patrocinato almeno 10 giudizi davanti a una Corte di Appello Civile negli ultimi 4 anni; aver patrocinato 20 giudizi davanti a una Corte di Appello Penale e 20 giudizi davanti a giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili, sempre negli ultimi 4 anni.
