Esame avvocato cassazionista 2017 ultime news giugno: bando e requisiti iscrizione albo

Ilha indetto la selezione per l’accesso al corso per diventare avvocato cassazionista a: questo titolo consente l’per il patrocinio davanti allae di altre Giurisdizioni superiori. Lediriportano che il bando del Consiglio Nazionale Forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 41 del 30 maggio 2017 Quali sono i requisiti per poterlo effettuare e come si effettua l’iscrizione all’albo? Intanto, la data della prova è stata fissata per ile sarà una risposta multipla: 12 domande saranno 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale; mentre le altre 24 sono riservate a una materia scelta dal candidato tra diritto processuale civile, diritto processuale penale e giustizia amministrativa. L’esame sarà valido se si risponde correttamente a 2/3 dei quesiti. Il titolo diè molto ambito e le ultime news di giugno sono molto buone per chi vuole tentare l’esame per iscriversi all’albo dei cassazionisti. Per poter partecipare alla selezione del bando, bisogna scaricare online la domanda di iscrizione per l’iscrizione all’esame cassazionisti per l’anno 2017, compilarla e inviarla in via telematica: il tutto si trova sul sito corsicassazionisti.cnf.it. entro e non oltre ladella, ovvero ilMa non tutti possono tentare questa strada, perché ilprevede dei requisiti di selezione. Per sostenere l’, è necessario essere in possesso di alcuni: la prova selettiva è per chi è iscritto all’Albo da 8 anni continuativi senza sospensioni e senza sanzioni disciplinari; aver svolto la professione forense e godere dei diritti civili e politici. L’esercizio della professione forense è considerato effettivo se si è patrocinato almeno 10 giudizi davanti a una Corte di Appello Civile negli ultimi 4 anni; aver patrocinato 20 giudizi davanti a una Corte di Appello Penale e 20 giudizi davanti a giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili, sempre negli ultimi 4 anni.