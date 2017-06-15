Home Salute CNR Napoli: ecco Faber, il test per scoprire 244 allergie

CNR Napoli: ecco Faber, il test per scoprire 244 allergie

di Redazione 15/06/2017

Chi ha la sfortuna di essere affetto da una o più allergie di primavera, questo periodo lo vive come un calvario: se si dovessero elencare tutte, non basterebbe una intera biblioteca per contenere tutti i libri, soprattutto per i sintomi di ciascuna. Molti casi di rinite, di asma e di altre patologie respiratorie e cutanee di bassa o alta gravità e persino per i medici è un problema effettuare una diagnosi, soprattutto per via dei test da sottoporre al paziente. Ebbene, i professionisti possono smetterla di cercare tra i test per l’allergia agli acari, ai peli di animali, ai pollini e altre allergeni: il Ibbr-CNR Napoli ha elaborato Faber, un testi per scoprire 244 allergie. Basta analisi, controanalisi, falsi positivi e falsi negativi: finalmente uno strumento diagnostico intelligente che verifica la sensibilità agli allergeni senza fatica e senza inutile spreco di denaro. Si chiama Faber ed è stato ideato da un gruppo di scienziati coordinata da Maria Antonietta Ciardiello, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del prestigioso Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, abbreviato in Ibbr-CNR.Inoltre, il marchi è stato ufficialmente brevettato all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Il lavoro è il frutto di una collaborazione internazionale con altre importanti realtà scientifiche e sarà illustrato ufficialmente al prossimo Meeting della European Academy of Allergology and Clinical Immunology a Helsinki dal 17 al 21 giugno di quest’anno. Faber è dotato di un biochip in cui sono state immobilizzate ben 244 preparazioni allergeniche: i risultati si aggiornano costantemente in base a nuovi dati scientifici estratti dalla banca dati degli allergeni chiamata Allergome. Per effettuare il test, non si richiede al paziente il digiuno preventivo e non viene influenzato dall’ingestione di farmaci, neanche quelli anti allergici. Agisce in 4 ore e la pubblicazione dei risultati è immediata.

