Soleil Sorge e Luca Onestini pronti per la convivenza, l'annuncio sui social
di Redazione
03/07/2017
Soleil Sorge e Luca Onestini pronti per la convivenza? La storia d'amore tra i due ragazzi è appena cominciata eppure il gossip non riesce a stargli lontano. Nell'arco di queste settimane si è parlato più volte di crisi, ma a quanto pare i progetti per i due ragazzi sono altri... Almeno così si evince da un annuncio sui social. Soleil Sorge e Luca Onestini continuano ad essere seguitissimi dai riflettori del gossip italiano. Durante il loro percorso a Uomini e Donne, se ben ricordate, i due ragazzi erano stati letteralmente investiti dallo scandalo... Tutto è cominciato con delle foto hot della Sorge, seguite poi da un video hard e le avance di Marco Cartasegna. Dopo la scelta però lo stesso Luca Onestini ha affermato "L'amore vince su tutto", e tecnicamente così è stato. L'ex tronista e Soleil Sorge hanno iniziato questa lunga estate d'amore, tanto da decidere di non accettare l'invito di Temptation Island. Nell'arco di questo primo mese di love story però si è parlato diverse volte di "crisi", ma qual è dunque la verità? Recentemente Soleil Sorge e Luca Onestini hanno iniziato a mostrarsi poco su Instagram, alimentando così vari dubbi. Al momento però sembrerebbe che la coppia ha in vista traguardi importanti come quello della convivenza, almeno così ha lasciato intendere Soleil Sorge in occasione di un annuncio sui social. Soleil Sorge e Luca Onestini pronti per la convivenza? In questi giorni l'ex corteggiatrice è stata attaccata dai fan per la sua assenza nei social network. Questa volta la Soleil Sorge ha deciso di non lasciar correre e dire la sua, spiegando di essere molto impegnata tra università, lavoro e l'organizzazione del party in vista del suo compleanno. Nel frattempo però ecco l'annuncio saliente che sta facendo sognare i fan: "Sono in pieno trasloco...". Soleil Sorge e Luca Onestini sono dunque pronti al grande passo?
