Gossip Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati, finalmente la conferma
di Redazione
27/06/2017
Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati, il mondo del gossip non ha più alcun dubbio. Dopo settimane alla ricerca di indizi sui profili social finalmente è arrivata anche la conferma della notizia. Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati, ancora una volta il mondo del gossip relativo a Uomini e Donne è allarme. La coppia più discussa del trono di Maria De Filippi potrebbe essersi lasciata definitivamente, sarà così? Nell'arco di questi mesi abbiamo avuto modo di vedere Soleil Sorge e Luca Onestini al centro di diversi gossip. Chi abitualmente segue il programma ha assistito a diversi litigi tra i due, tutto è nato a causa di un video hard girato dalla corteggiatrice... Una diatriba che poi ha coinvolto anche Marco Cartasegna, il quale non si è creato alcun problema nel fare la corte a Soleil Sorge. Nonostante tutto per l'ex corteggiatrice ha trovato la sua felicità con il tronista Luca Onesti. Durante le prime settimane della relazione la coppia è stata investita da diversi gossip, uno di questi riguardava addirittura la partecipazione a Temptation Island 2017, successivamente sostituito da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Successivamente sono cominciate anche alcune liti con la rivale per eccellenza di Soleil Sorge, ovvero Giulia Latini. Adesso però ecco che ritorna l'ombra del gossip relativo alla fine della storia tra Soleil Sorge e Luca Onestini. Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? Al momento il gossip non trova alcuna conferma, anche se i due ragazzi da qualche settimana sembrano vivere separatamente tra vacanze e lavoro... Sarà solo una coincidenza oppure l'inizio della fine?
