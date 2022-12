Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: chi la sostituirà?

Notizia delle ultime ore per i fan e gli spettatori del Grande Fratello VIP, programma condotto da Alfonso Signorini. Sonia bruganelli, una delle due opinioniste insieme ad Orietta Berti, lascerà il programma televisivo per due puntate. Alfonso Signorini ha già annunciato chi la sostituirà per quel che concerne le puntate del 26 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023.

Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello VIP: cos’è successo?

Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello VIP per due puntate, il 26 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 dal momento che dovrà recarsi a Dubai e non potrà prender parte alle dirette televisive del Grande Fratello VIP. Per questa occasione, Alfonso Signorini ha deciso di sostituire l’opinionista che affianca Orietta Berti con due nomi particolarmente in vista nel contesto del Grande Fratello VIP.

Queste le sue dichiarazioni: “Devo fare un annuncio importante, voi sapete che Sonia Bruganelli andrà a Dubai. Finalmente ci liberiamo di lei per ben due settimane. Se ne starà lontana, fuori dai piedi”.

Chi sostituirà Sonia Bruganelli al GF VIP?

A sostituire Sonia Bruganelli come opinionista nel Grande Fratello VIP per due puntate saranno Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, come spiegato da Alfonso Signorini che ha parlato, in maniera piuttosto ironica, ai due ex concorrenti della casa: ”Sostituiremo Sonia Bruganelli con voi. Pierpaolo e Soleil opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi. Non fatemi fare brutte figure, mi raccomando, perché dovete essere sul pezzo”.

E ancora, il conduttore aveva inizialmente pensato a Giulia Salemi: “All’inizio l’idea mi era venuta anche su Giulia Salemi, ma lei mi ha stupito perché mi ha detto che preferisce starsene al posto suo. E così ho avuto l’idea di chiamare voi”