Uomini e Donne Trono Over: ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio? Il sospetto

di Redazione 18/05/2017

Non c’è pace per Gemma Galgani: protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, dopo alcune storie travagliate pare abbia ritrovato la stabilità e la serenità con il cavaliere Marco Firpo, tanto da farle pensare di abbandonare il programma. Ma un sospetto, anzi, un enigmatico post sui social fa venire il dubbio di un ritorno di fiamma clamoroso per la dama torinese, ovvero con Giorgio Manetti, suo ex storico. D’altronde, entrambi sono diventati famosi anche oltre il programma di Maria De Filippi proprio per la loro travagliata storia d’amore e sono tanti i fan che sperano di rivederli insieme. Eppure, tra Gemma Galgani e Marco Firpo pare stia andando a gonfie vele, tanto che i due hanno svelato al pubblico del Trono Over di Uomini e Donne che c’è stata intimità tra di loro: la rappresentante del tormentone Mai Una Gioia sembrava felice e pronta ad abbandonare UeD con Marco, ma recentemente un post su Facebook fa sospettare che dietro l’interesse verso il cavaliere genovese ci sia l’ennesimo tentativo di far ingelosire Giorgio Manetti. La dama spera in un ritorno di fiamma con il bel George? Dopo aver sentito che Gemma e Marco sono andati in intimità, Giorgio Manetti è sbottato, dicendosi stufo di sentire il suo nome accostato a quello della sua ex. Il post su Facebook recita “Uccellini bellissimi per persone bellissime”. Tutti i fan del Trono Classico di Uomini e Donne sanno che il soprannome di Manetti è Gabbiano George, quindi c’è da pensare che, nel profondo del suo cuore, nutra ancora speranze di un ritorno di fiamma verso il cavaliere fiorentino?

