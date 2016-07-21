Home Attualità Sono aperti gli ordini nei concessionari FCA per la Punto 1.3 Multi jet 95CV e per la nuova Qubo

di Redazione 21/07/2016

FCA ha aperto la possibilità di ordinare la versione Diesel della Punto 1.3 da 95CV con motore Multi jet e della rinnovata Qubo. Nelle prossime settimane sarà disponibile su tutta la gamma Punto anche il nuovo Pack Techno che prevede radio-navigatore, comandi al volante, Cruise Control e presa a 12 volt nel vano bagagli. La Qubo è rinnovata ma mantiene sempre i fari alti, nuovo il paraurti e la calandra, come anche il portellone posteriore; nuovi anche i colori, la cui gamma si arricchisce delle tinte Bronzo Magnetico e Azzurro Libertà. I sedili rinnovati consentono un eccezionale incremento della capacità di carico, in particolare il sedile anteriore passeggero, ripiegabile, consente di caricare oggetti lunghi fino a 2,5 metri, considerevoli se si pensa che la lunghezza complessiva della vettura è di 3,9 metri. La Qubo è proposta in tre versioni, Easy, Lounge e Trekking con un prezzo di 13.950 Euro. Nei Concessionari FCA sarà possibile, quindi, prenotare queste due nuove proposte della Casa automobilistica.

