Spice Girls al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle per cantare?

Victoria Beckham ha avuto un infortunio ma non perderà il royal wedding di Harry e Meghan. Alla cerimonia sono state invitate anche le altre Spice Girls. Sarà l'occasione buona per parlare della reunion del gruppo pop?

Spice Girls invitate al royal wedding

Le Spice Girls hanno stupito tutti con la foto sui social e adesso il loro ritorno è sempre più reale, in tutti i sensi. Il quintetto pop è stato invitato al matrimonio del principe Harry con l'attrice Meghan Markle e c'è chi sospetta che le Spice Girls si esibiranno per l'occasione. La bella notizia però è ststa rovinata da quella sull'infortuno di Victoria Beckham. L'ex Posh Spice infatti qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una foto con le stampelle. La Beckham era in Canada e ha avuto un incidente sugli gli sci. Anche se si tratta solo di una frattura da stress, presto tornerà a lavoro, così come ha annunciato sui social la stessa moglie del calciatore David Beckham. Victoria deve solo riposare qualche giorno e la sua partecipazione al royal wedding non dovrebbe essere a rischio. Certo, per l'ex Posh Spice è davvero difficile stare ferma, visto che è impegnata per la London Fashion Week.

Le Spice Girls tornano insieme?

I fan invocano a gran voce una reunion delle Spice Girls da anni e presto i loro (e i nostri) sogni potrebbero realizzarsi. L'evento, come immaginate, sarebbe memorabile e forse la partecipazione al matrimonio del principe Harry è solo l'inizio di una nuova collaborazione. La casa reale impedirà che news tipo il ritorno delle Spice Girls offuschino quelle sul matrimonio di Harry e Meghan ma tutto è possibile. La lista degli invitati all'evento in programma il 19 maggio è top secret ma Mel B durante un talk ha confermato la sua partecipazione all'evento. Inoltre è stato proprio il principe a consegnare l'invito alla cantante. Secondo i rumors saranno tante le star internazionali, si vocifera infatti della presenza di Ed Sheeran il cantautore che nell'ultimo anno ha conquistato tutte le classifiche. Tornando alle Spice Girls, segnaliamo che l'ultima volta che si sono esibite insieme è stata in occasione delle Olimpiadi 2012 a Londra.