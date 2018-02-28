Home Intrattenimento Da Amici a Ballando con le stelle, chi sono Luca Favilla e Lucrezia Lando?

Da Amici a Ballando con le stelle, chi sono Luca Favilla e Lucrezia Lando?

di Redazione 28/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Manca davvero poco all'inizio di Ballando con le stelle, come sempre condotto da Milly Carlucci. Ma avete capito quali saranno le coppie che vedremo protagonista sul palco? Nel corso delle ultime ore è stato ufficializzato l'arrivo di Luca Favilla e Lucrezia Lando da Amici ma chi sono? Chi partecipa quest'anno a Ballando con le stelle? La scorsa settimana sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti che prenderanno parte allo show di Milly Carlucci dedicata alla danza. Nel caso in cui qualcuno di voi se lo fosse perso, vi state ancora chiedendo chi partecipa quest'anno a Ballando con le stelle? Come reso noto una settimana nel caso quest'anno troveremo lo stylist Giovanni Ciacci in coppia con Raimondo Todaro, Stefania Rocca insieme a Marcello Nunzio, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Amedeo Minghi e Samanta Togni. Inoltre potremmo trovare anche Eleonora Giorgi in coppia con Samuele Peron, Massimiliano Morra e Sara di varia, infine Akash Kuman e Veera Kinnunen, Francesco Porcella e Anastasia Kuzmina oltre che Don Diamont in coppia con Hanna Karttunen. Gessica Notaro nel cast di Ballando con le stelle In questi ultimi giorni è stata confermata anche la presenza di Gessica Notaro, ex miss sfregiata inviso dall'acido dal suo ex fidanzato. La ragazza sarà nel cast di Ballando con le stelle accompagnata da Stefano Oradei. Milly Carlucci su Gessica Notaro ha dichiarato: "non c'è niente che puoi cancellarti, nemmeno la bellezza. Vedrete quanto è bella quando danza". Luca Favilla e Lucrezia Lando da Amici a Milly Carlucci Quest'anno nel cast di Ballando con le stelle vedremo anche due volti noti al mondo di Amici. Luca Favilla e Lucrezia Lando infatti Hanno occupato le pagine dedicate al mondo dello spettacolo come una notizia dal titolo: "Da Amici a Ballando con le stelle 2018". Luca Favilla, dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, quest'anno parteciperà a Ballando con le Stelle in coppia con Cristina Ich, mentre la ballerina Lucrezia Lando Si metterà in gioco insieme a Giaro Giarratana.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp