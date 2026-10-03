SPID: come funziona e a cosa serve nel 2026

Lo SPID — Sistema Pubblico di Identità Digitale — ha ridisegnato in modo sostanziale il rapporto tra i cittadini italiani e la pubblica amministrazione, imponendosi come strumento di accesso unificato a una quantità di servizi che, fino a pochi anni fa, richiedevano code agli sportelli, moduli cartacei e trasferte spesso evitabili. Capire come funziona lo SPID e a cosa serve non è un esercizio teorico: è una competenza pratica che consente di navigare con efficacia un ecosistema digitale pubblico che, nel 2026, conta oltre quaranta milioni di identità digitali attive e si estende ben oltre i confini dell'amministrazione statale italiana.

Il sistema si fonda su un'architettura federata: esiste un insieme di soggetti accreditati — i cosiddetti Identity Provider — che verificano l'identità del richiedente e rilasciano le credenziali; dall'altra parte, i Service Provider, ovvero gli enti e le organizzazioni che accettano lo SPID come metodo di autenticazione, si affidano a quegli stessi Identity Provider per ricevere conferma che l'utente è chi dice di essere. Il cittadino non entra mai in possesso di un documento unico fisico: ottiene un nome utente, una password e un secondo fattore di autenticazione che, insieme, costituiscono la propria identità digitale certificata.

Comprendere questa struttura aiuta a dissipare alcune perplessità ricorrenti, tra cui quella di chi ritiene lo SPID semplicemente un "altro account online": la differenza qualitativa sta nel processo di identificazione iniziale, che impone una verifica dell'identità reale della persona — con documento d'identità, codice fiscale e, a seconda del metodo scelto, riconoscimento video o tramite Carta d'Identità Elettronica — e nel valore legale che le credenziali acquisiscono una volta rilasciate.

I livelli di sicurezza e la struttura delle credenziali SPID

Lo standard tecnico su cui si basa lo SPID prevede tre livelli di sicurezza, denominati semplicemente Livello 1, Livello 2 e Livello 3, ciascuno dei quali corrisponde a un grado crescente di robustezza nell'autenticazione e viene richiesto in funzione della sensibilità del servizio a cui si vuole accedere. Il Livello 1 — il meno usato in pratica — richiede solo nome utente e password; il Livello 2, che copre la quasi totalità dei servizi pubblici attivi oggi, aggiunge un secondo fattore, generalmente un codice OTP (One-Time Password) generato da un'applicazione sullo smartphone o inviato via SMS; il Livello 3 prevede, in aggiunta, l'uso di un dispositivo fisico certificato, come una smart card o un token hardware, e rimane confinato a contesti ad altissima criticità, quali l'accesso a sistemi giudiziari o a infrastrutture particolarmente sensibili.

Gli Identity Provider accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) — tra cui Aruba, InfoCert, Intesa, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TIM e Lepida — offrono piani gratuiti e piani a pagamento, che si differenziano principalmente per la modalità di generazione del secondo fattore: le app proprietarie, i token fisici dedicati, oppure l'integrazione con standard come TOTP tramite applicazioni di terze parti. La scelta dell'Identity Provider influisce sull'esperienza d'uso quotidiana — velocità del processo di login, qualità dell'app mobile, tempi di assistenza — ma non sulla validità legale delle credenziali, che è identica per tutti i provider accreditati.

Le modalità di attivazione e il riconoscimento dell'identità

L'attivazione dello SPID richiede un passaggio obbligatorio che distingue questo sistema da qualsiasi registrazione ordinaria a un servizio digitale: la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire attraverso un canale riconosciuto, e il provider non può prescindere da questo controllo pena la revoca dell'accreditamento. Le modalità disponibili nel 2026 sono molteplici e variano a seconda del provider scelto: il riconoscimento di persona presso uno sportello fisico (uffici postali, sportelli bancari convenzionati, sedi del provider); il riconoscimento via webcam con operatore; l'uso della Carta d'Identità Elettronica (CIE) con lettore NFC e relativo PIN; l'uso della stessa CIE tramite smartphone dotato di NFC; il riconoscimento tramite firma digitale qualificata; oppure, per chi possiede già credenziali bancarie abilitate, l'autenticazione tramite il proprio istituto di credito attraverso il sistema SPID.

Ogni metodo ha implicazioni pratiche diverse: il riconoscimento via CIE con NFC è il più rapido per chi possiede già la carta elettronica e uno smartphone compatibile, e può essere completato interamente da casa in pochi minuti; il riconoscimento di persona rimane la scelta preferita da chi non ha dimestichezza con la tecnologia NFC o preferisce un'interazione fisica che lasci meno margine a errori procedurali. Vale la pena notare che, una volta completata l'attivazione con un provider, non è necessario ripetere il processo per accedere ai servizi di altri provider: lo SPID è portabile, nel senso che le credenziali di un provider consentono di accedere a tutti i servizi compatibili, indipendentemente dal provider con cui si è registrati.

I servizi accessibili tramite SPID nel 2026

La platea di servizi raggiungibili con le credenziali SPID si è espansa considerevolmente rispetto agli anni in cui il sistema era ancora in fase di adozione, e copre oggi tanto i servizi delle amministrazioni centrali quanto quelli di enti locali, aziende sanitarie, università e — con l'estensione prevista dalla normativa europea sull'identità digitale (eIDAS 2.0) — una quota crescente di servizi privati che hanno aderito al sistema come Service Provider. Sul versante pubblico, i punti di accesso più frequentati sono il portale INPS (per la gestione di pensioni, assegni familiari, domande di disoccupazione), il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, visure, rimborsi), il Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso a referti, prescrizioni e storia clinica), il portale del Ministero dell'Istruzione per iscrizioni scolastiche e universitarie, e il portale unico della mobilità per pratiche legate a patenti e veicoli.

Con l'entrata in vigore del regolamento europeo eIDAS 2.0 e l'adozione progressiva dell'European Digital Identity Wallet, lo SPID è stato integrato nel framework più ampio dell'identità digitale europea: i cittadini italiani possono utilizzare le proprie credenziali SPID anche per accedere a servizi pubblici di altri Stati membri dell'Unione Europea che abbiano notificato il proprio sistema di identità digitale a livello comunitario, e viceversa, i titolari di identità digitali estere riconosciute possono accedere a servizi italiani senza necessità di ottenere uno SPID italiano. Questo ampliamento ha reso ancora più pertinente capire come funziona lo SPID e a cosa serve, perché il suo ruolo non è più circoscritto all'accesso ai servizi nazionali.

Differenze tra SPID, CIE e CNS: strumenti distinti con logiche convergenti

Uno dei punti di confusione più frequenti tra i non addetti ai lavori riguarda la distinzione tra SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS): si tratta di strumenti che condividono la funzione di autenticazione digitale del cittadino, ma che differiscono per natura, modalità d'uso e grado di diffusione. La CIE è un documento fisico rilasciato dai Comuni, dotato di un chip NFC che consente di autenticarsi online tramite lettore o smartphone; la CNS, originariamente legata alla tessera sanitaria, ha avuto una diffusione più limitata nel contesto dell'autenticazione web; lo SPID è invece un sistema puramente digitale, privo di supporto fisico obbligatorio (a meno che non si opti per il Livello 3), che vive sullo smartphone o sul browser dell'utente.

Nel quadro attuale, i tre sistemi convivono e sono spesso accettati in modo intercambiabile dagli stessi portali pubblici, anche se le politiche di accesso variano da ente a ente: alcuni servizi accettano tutti e tre, altri privilegiano lo SPID per la sua maggiore diffusione e semplicità d'uso lato utente, altri ancora — specie quelli che richiedono un grado elevato di certezza sull'identità del richiedente — tendono a preferire la CIE, che incorpora nel chip gli stessi dati biometrici del documento fisico. La CNS, pur ancora tecnicamente attiva, ha perso centralità nel dibattito pubblico a favore degli altri due strumenti, che offrono un'esperienza utente più fluida e una copertura di servizi più ampia.

Gestione delle credenziali, sicurezza e responsabilità dell'utente

Detenere delle credenziali SPID comporta una responsabilità che non va sottovalutata: poiché quelle credenziali hanno valore legale e consentono di compiere operazioni con effetti giuridicamente rilevanti — sottoscrivere domande, presentare dichiarazioni, accedere a dati sensibili — la loro compromissione espone il titolare a rischi concreti, non solo all'inconveniente di un account hackerato. Le buone pratiche di sicurezza includono l'uso di una password robusta e non condivisa con altri servizi, l'attivazione delle notifiche di accesso offerte da quasi tutti i provider, e la gestione attenta del dispositivo su cui gira l'app di autenticazione: perdere lo smartphone senza avere un metodo di recupero configurato può rendere temporaneamente inaccessibili le proprie credenziali, con tutte le conseguenze del caso.

In caso di smarrimento delle credenziali, furto del dispositivo o sospetto utilizzo non autorizzato, ogni provider dispone di una procedura di revoca immediata accessibile anche senza autenticazione, generalmente tramite numero verde o sportello fisico; parallelamente, è possibile revocare l'identità SPID direttamente attraverso il portale del provider o, in situazioni di emergenza, contattando AgID. La possibilità di avere identità SPID attive presso più provider contemporaneamente — ciascuna con le proprie credenziali — è tecnicamente ammessa e può costituire una forma di ridondanza utile, purché si gestisca con attenzione la sicurezza di ogni singolo account. Capire come funziona lo SPID e a cosa serve significa anche interiorizzare questa dimensione di responsabilità personale, che è parte integrante del contratto implicito con cui si aderisce a un sistema di identità digitale certificata.