La Porta Rossa anticipazioni quarta puntata Rai2: quando va in onda? Vanessa torna da Raffaele, Anna in pericolo

di Redazione 02/03/2017

La nuova fiction targata Rai2, La Porta Rossa, ha il potere di mantenere incollati i telespettatori: la serie ambientata a Trieste e scritta da Carlo Lucarelli, con Lino Guanciale nei panni del Commissario Leonardo Cagliostro, la moglie Anna interpretata da Gabriella Pession e alla giovanissima Valentina Romani nel ruolo di Vanessa la medium hanno fatto breccia nel pubblico, tanto che tutti fremono per sapere le anticipazioni riguardo la quarta puntata. Quando andrà in onda? Inizialmente, l’appuntamento era previsto per la giornata di venerdì 3 marzo 2017, ma Rai2 ha fatto una modifica importante, ma la storia prosegue: pare che Vanessa torni da Raffaele e che Anna sia in grave pericolo. I protagonisti sono al settimo cielo e hanno espresso la gioia per i sorprendenti risultati ottenuti in fatto di pubblico, ma anche di risonanza sui social, visto che è una delle serie più twittate del web. La quarta puntata de La Porta Rossa quando andrà in onda? Inizialmente, l’appuntamento era previsto per venerdì, ma con i cambi id palinsesto apportati da Rai2, la fiction di Carlo Lucarelli verrà trasmessa mercoledì 8 marzo 2017. Vanessa scoprirà che anche sua madre aveva le stesse capacità di vedere e parlare con i defunti. La medium interpretata da Valentina Romani tornerà dai suoi vecchi amici e rivedrà Raffaele, interpretato da Raniero Monaco di Lapio, il suo ex fidanzato. Qui, entrerà in contatto con la droga Red, proprio quello che il Commissario Leonardo Cagliostro stava cercando. Le anticipazioni della quarta puntata de La Porta Rossa continuano con Stella, interpretata da Elena Radonicich, che incontrerà Anna e che le dirà che Leonardo Cagliostro non ha mai smesso di amarla: la notizia però non farà in tempo a portarle gioia, perché la donna sarà in pericolo. Questi e tanti altri colpi di scena succederanno durante la prossima puntata della fiction ambientata a Trieste e in onda su Rai2 mercoledì 8 marzo 2017 e che, sicuramente, sarà l’ennesimo successo.

