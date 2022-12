Spotify Wrapped, il tuo anno in musica: cos’è e come funziona

Spotify Wrapped, fuori ogni anno all’inizio di dicembre, consente agli utenti di visualizzare i loro dati di ascolto dell’ultimo anno attraverso un resoconto personalizzato. Ecco cos’è e come funziona.

Che cos’è Spotify Wrapped

Spotify Wrapped è una campagna di marketing virale di Spotify. Rilasciata ogni anno all’inizio di dicembre dal 2016, la campagna consente agli utenti di Spotify di visualizzare una raccolta di dati sulla loro attività sulla piattaforma nell’ultimo anno e li invita a condividerli sui social media.

Spotify Wrapped è destinata a promuovere Spotify. Oltre a raggiungere l’obiettivo incoraggiando gli utenti a condividere il proprio Wrapped sui social media, la campagna spinge gli utenti ad utilizzare la piattaforma di streaming musicale proprio in virtù di Spotify Wrapped: che sia per piazzarsi tra i gli ascoltatori più assidui del proprio paese o artista preferito, o ancora per la curiosità di avere un resoconto personalizzato di fine anno. Nel 2019, il responsabile del marketing di Spotify ha descritto questo fenomeno come un “effetto FOMO” (Fear Of Missing Out), ovvero la paura di perdersi il divertimento, di non fare quello che fanno in moltissimi.

Anche gli artisti hanno accesso a una versione di Spotify Wrapped, che include il numero di volte in cui i loro contenuti sono stati trasmessi in streaming quell’anno.

Sebbene Spotify Wrapped sia comunemente indicato come una raccolta annuale di dati, ogni anno viene conteggiata solo l’attività dal 1° gennaio al 31 ottobre.

Come funziona Spotify Wrapped

Come visualizzare il proprio Spotify Wrapped

Giunto il mese di dicembre, ogni utente di Spotify può visualizzare il proprio Spotify Wrapped, accedendo semplicemente alla piattaforma attraverso l’app per dispositivi mobili.

Il resoconto musicale dell’anno sarà disponibile sotto forma di highlights, clip dinamiche che si possono scorrere come le stories di Instagram. In più, per ogni schermata di riepilogo (artista preferito, canzoni più ascoltate dell’anno, etc.), Spotify offre la possibilità di condividere direttamente la schermata sui social network.

Artisti, canzoni e generi musicali più ascoltati

Spotify Wrapped mostra all’utente una raccolta di dati di ascolto che comprendono principalmente: i cinque musicisti più ascoltati, le canzoni più ascoltate e i generi musicali preferiti dell’utente.

Per quanto riguarda gli artisti più ascoltati, oltre a restituire all’utente una top 5, Spotify mostra anche in che posizione si colloca l’utente rispetto agli altri fan di un dato artista, tutto sulla base dei minuti di ascolto: ad esempio, un utente che ha ascoltato per circa 20mila minuti Taylor Swift, sarà nella top 0.05% degli ascoltatori più assidui dell’artista.

Inoltre, nel restituire all’utente la classifica delle canzoni più ascoltate dell’anno, Spotify mostra il numero di volte in cui l’utente ha ascoltato la canzone che si trova al primo posto, nonché il giorno in cui il brano ha ricevuto più ascolti. In più, la piattaforma crea una playlist con tutte le canzoni più ascoltate dell’anno, ordinate in base al numero di ascolti.

Minuti di ascolto e classifica generale

Ancora, Spotify Wrapped mostra il totale dei minuti di ascolto annuale, posizionando l’utente in una classifica generale, così ognuno può vedere quanto tempo ha trascorso ad ascoltare musica rispetto agli altri utenti dello stesso paese. Ad esempio, in Italia nel 2022, con circa 35mila minuti di ascolto ci si posiziona nella top 5% degli ascoltatori: vuol dire che chi ha totalizzato 35mila minuti, ha ascoltato più musica del 95% degli italiani.

La prospettiva di una sorta di classifica generale, in ottica di marketing è uno dei fattori che spinge gli utenti ad ascoltare più musica. Così come il desiderio di prendere parte ad un qualcosa di così virale e condiviso su tutti i social network incoraggia le persone a scegliere Spotify come piattaforma di streaming.

2022: le novità di Spotify Wrapped

Oltre a queste informazioni, ogni anno Spotify introduce novità che rendano più interessante scorrere il proprio resoconto musicale annuale. Per il 2022, ad esempio, la piattaforma di streaming ha assegnato ad ogni utente una “personalità musicale” in base alle abitudini di ascolto, nonché una tripartizione della giornata dell’utente con il tipo di musica più ascoltata rispettivamente durante la mattina, il pomeriggio e la sera.

Infine, nel Wrapped del 2022 Spotify ha coinvolto gli artisti nella realizzazione di brevi video di ringraziamento da mostrare agli utenti che li hanno ascoltati di più. Così ogni utente nel suo Spotify Wrapped ha delle clip personalizzate in cui i suoi artisti preferiti ringraziano per il supporto.