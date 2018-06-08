Fabrizio Corona: “Penso di morire in modo clamoroso”

Negli studi di Mattino5 oggi Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista raccontando il lato privato e lasciandosi andare ad alcune confessioni particolari. Fabrizio Corona ha parlato della fine della relazione con Belen, di Nina Moric madre del figlio adolescente, e della compagna Silvia Provvedi. Corona era un “malato cronico” ma è diventato monogamo e per avere un rapporto sessuale deve “mischiare tutta una serie di sostanze”.

Corona e Belen: perché si sono lasciati

La storia d'amore di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ha riempito pagine di settimanali di gossip. È stata importante e oggi sono ottimi amici, un rapporto che vorrebbe avere anche con l'ex moglie Nina Moric la madre di suo figlio Carlos Maria. Tra Corona e Belen è finita perché lui doveva scontare 13 anni di galera. “Sono una vita” ha confessato alla Panicucci. Con Silvia Provvedi invece è andata diversamente, e dopo qualche settimana di crisi è tornato il sereno, tanto che vivono di nuovo insieme e hanno preso una casa. L'ultima litigata è stata pesante ma Silvia è stata vicina a Fabrizio nel periodo più difficile della sua vita, le ha chiesto di sposarlo e non ha accettato.

Fabrizio Corona ha paura di morire

Il carcere per Corona è stata “un'esperienza di vita” e oggi si sente un uomo migliore, non ha mai avuto momenti di disperazione ma si sente addosso almeno 150 anni e non pensa di spegnere 50 candeline, morirà prima e in “modo clamoroso”. Parole forti che sicuramente incutono timore in quanti gli vogliono bene. Oggi Corona è davvero diverso, a Mattino5 ha anche chiesto scusa al Procuratore Generale per i toni che ha usato nell'ultima udienza del processo di appello: «Sono convinto che nel momento in cui sei in esecuzione di pena devi portare rispetto alle istituzioni. Puoi non condividere certi atteggiamenti e certe dichiarazioni ma devi comunque portare rispetto nei modi e nelle parole».