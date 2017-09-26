Home Intrattenimento Stefano Bettarini e Mara Venier, il gossip contro Simona Ventura

Stefano Bettarini e Mara Venier, il gossip contro Simona Ventura

di Redazione 26/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Stefano Bettarini pizzicato insieme Mara Venier ed è già subito gossip contro Simona Ventura? Ecco tutta la verità Mara Venier e Simona Ventura l'una contro l'altra Mara Venier e Simona Ventura sono due donne leonesse che condividono la stessa famiglia... Simona Ventura infatti da tempo è fidanzata con Gero Carraro, figlio dell'attuale marito di Mara Venier. Sostanzialmente è come si ci trovassimo davanti il primo caso italiano di famiglia troppo allargata. Secondo alcuni rumors del gossip italiano infatti sembrerebbe che le due donne, note nel panorama televisivo, non vadano poi così d'accordo. Non a caso le Simona Ventura e Mara Venier sono state protagoniste dei magazine di gossip Mara Venier e Stefano Bettarini pizzicati a Milano In occasione del primo Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere i reali problemi familiari tra Stefano Bettarini e Simona Ventura. La conduttrice italiana ha voluto denunciare anche l'ex marito per aver rivelato dei dettagli così intimi che hanno messo a rischio la privacy dei loro due figli. Comunque sia in un primo momento tra l'ex coppia tutto sembrava essersi risolto pacificamente anche se, Stefano Bettarini e Simona Ventura, hanno sempre preferito mantenere le distanze l'una dall'altro. L'ex calciatore però adesso è stato pizzicato insieme a Mara Venier nel cuore di Milano... Che sia pronto un nuovo duello proprio con Simona Ventura? Mara Venier e Stefano Bettarini, il gossip Mara Venier e Stefano Bettarini, insieme ai rispettivi compagni, sono stati pizzicati nel cuore di Milano. Secondo quanto immortalato dal settimanale Chi, i due non si sarebbero incontrati casualmente, anzi hanno trascorso un'intera serata in compagnia delle rispettive anime gemelle. Come avrà reagito alla cosa Simona Ventura? Qualche mala lingua del mondo del gossip italiano parla già di "provocazione" mediatica ai danni della conduttrice di Selfie, che invece non ha preferito commentare quanto accaduto, chiudendosi appunto in uno strano silenzio stampa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp