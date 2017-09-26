Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Iphone 8 super bluffe, risultati peggiori del 2013

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Iphone 8 si rivela un super bluffe? Secondo una prima indagine di mercato la Apple starebbe incassando dei risultati peggiori rispetto a quelli ottenuti nel 2013.

Iphone 8, l'arrivo sul mercato

Dopo tanti rumors, aggiornamenti, dettagli tecnici ecc... Ecco che finalmente arriva nel mercato l'Iphone 8, dieci anni dopo la realizzazione dello smartphone più famoso al mondo. La nuova creazione di casa Apple a quanto pare però non starebbe rispondendo bene in borsa. Il dato allarmante è stato pubblicato da Localytics, secondo il quale il colossal informatico starebbe vacillando nelle quotazioni in borsa. La super presentazione dunque è stato solo fumo negli occhi?

Iphone 8, quotazioni più basse ancora del 2013

In questi anni abbiamo avuto modo di assistere a una vera e propria lotta tra Iphone e Samsung. In un certo qual modo i giochi sono stati poi stravolti dall'arrivo nel mercato mondiale del Huawei, dato che l'azienda anche se incentrata sulla creazione di smartphone Android è comunque riuscita a imitare notevolmente gli Iphone. Probabilmente l'arrivo dei Huawei potrebbe aver fatto accrescere le aspettative di coloro che attendevano con ansia l'Iphone 8, immaginando magari alte prestazioni che poi invece non sono arrivate. Quando detto in un certo qual modo si riflette nelle quotazioni in borsa, dato che queste al momento sono nettamente minori al 2013

Iphone 8 perde punti in borsa

Come accennato prima l'Iphone 8 sembra essere diventato un vero e proprio grande bluffe, anche se al momento non è possibile pronunciare ancora l'ultima parola. Il lancio del nuovo smartphone di casa Apple comunque sia non ha registrato i risultati sperati, anche se non è ancora chiaro di chi possa essere la colpa. Il dato allarmante della quotazione in borsa registra il 2% nel 2013 grazie all'Iphone 6, mentre adesso l'Iphone 8 riesce a registrare solo lo 0,29% di quotazioni in borsa. A questo punto non resta da chiedersi, in cosa avrà sbagliato casa Apple?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Branko oroscopo di ottobre 2017: amore per Cancro, Sagittario baciati dalla fortuna

Articolo Successivo

Stefano Bettarini e Mara Venier, il gossip contro Simona Ventura

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023