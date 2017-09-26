Home Scienza e Tecnologia Iphone 8 super bluffe, risultati peggiori del 2013

Iphone 8 super bluffe, risultati peggiori del 2013

di Redazione 26/09/2017

Iphone 8 si rivela un super bluffe? Secondo una prima indagine di mercato la Apple starebbe incassando dei risultati peggiori rispetto a quelli ottenuti nel 2013. Iphone 8, l'arrivo sul mercato Dopo tanti rumors, aggiornamenti, dettagli tecnici ecc... Ecco che finalmente arriva nel mercato l'Iphone 8, dieci anni dopo la realizzazione dello smartphone più famoso al mondo. La nuova creazione di casa Apple a quanto pare però non starebbe rispondendo bene in borsa. Il dato allarmante è stato pubblicato da Localytics, secondo il quale il colossal informatico starebbe vacillando nelle quotazioni in borsa. La super presentazione dunque è stato solo fumo negli occhi? Iphone 8, quotazioni più basse ancora del 2013 In questi anni abbiamo avuto modo di assistere a una vera e propria lotta tra Iphone e Samsung. In un certo qual modo i giochi sono stati poi stravolti dall'arrivo nel mercato mondiale del Huawei, dato che l'azienda anche se incentrata sulla creazione di smartphone Android è comunque riuscita a imitare notevolmente gli Iphone. Probabilmente l'arrivo dei Huawei potrebbe aver fatto accrescere le aspettative di coloro che attendevano con ansia l'Iphone 8, immaginando magari alte prestazioni che poi invece non sono arrivate. Quando detto in un certo qual modo si riflette nelle quotazioni in borsa, dato che queste al momento sono nettamente minori al 2013 Iphone 8 perde punti in borsa Come accennato prima l'Iphone 8 sembra essere diventato un vero e proprio grande bluffe, anche se al momento non è possibile pronunciare ancora l'ultima parola. Il lancio del nuovo smartphone di casa Apple comunque sia non ha registrato i risultati sperati, anche se non è ancora chiaro di chi possa essere la colpa. Il dato allarmante della quotazione in borsa registra il 2% nel 2013 grazie all'Iphone 6, mentre adesso l'Iphone 8 riesce a registrare solo lo 0,29% di quotazioni in borsa. A questo punto non resta da chiedersi, in cosa avrà sbagliato casa Apple?

