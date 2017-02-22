Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico Soleil Sorgè, video bollente dopo le foto sexy hackerate

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico Soleil Sorgè, video bollente dopo le foto sexy hackerate

22/02/2017

Ormai il Trono Classico di Luca Onestini a Uomini e Donne è piombato letteralmente nel caos più totale. E’ notizia recente che la corteggiatrice di Luca Onestini, Soleil Anastasia Sorgè, sia stata hackerata e che ignoti abbiano diffuso una foto di lei nuda sul suo profilo Instagram. Ma le anticipazioni non finiscono qui, perché secondo le ultime news di gossip sul mondo di UeD; la corteggiatrice oltre a delle foto sexy e decisamente hot, sarebbe apparso anche un video bollente, in cui la ragazza fare sesso con un ragazzo che di sicuro non è l’ex Mister Italia. Il programma di Maria De Filippi sta prendendo decisamente una piega molto hard con tutti questi discorsi riguardo il sesso e il filmato non aiuta a placare le polemiche, vista la passione per la ragazza per il mondo dello spettacolo. La corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, Soleil Anastasia Sorgè, è stata hackerata proprio come Diletta Leotta ed Emily Ratajkosky: tra i due, era scoccato una specie di interesse che purtroppo è scemato perché l’ex Mister Italia è rimasto turbato per una foto sexy apparsa sul profilo Instagram della ragazza. Secondo le anticipazioni e le ultime news di gossip, è venuto a galla che Soleil è rimasta vittima di un hacker che ha postato l’immagine in cui appare nuda, in quanto posava per il suo ex fidanzato. Ma non sarebbe tutto: in circolazione ci sarebbe anche un video bollente in cuiè raffigurato in maniera esplicita un rapporto sessuale, con protagonista proprio Soleil. Il video bollente in questione è saltato fuori a causa della caccia al link delle foto sexy e hot di Soleil Sorgè: a furia di scavare in Internet, è venuto a galla un videoclip di Eman, intitolato Il Mio Vizio. La corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne viene spiata dal cantante mentre si spoglia nuda (si intravede il suo lato B) e si abbandona a un rapporto sessuale, per poi scoprire che il protagonista stava dormendo e che era tutto un sogno, comprese le scene di sesso. L’altra corteggiatrice di Luca Onestini, Giulia Latini, non ha perso occasione di accusarla durante l’ultima registrazione della puntata, ma Soleil ha ribadito che il filmato è stato un lavoro ed è stata pagata per farlo, oltre a parlare di una storia d’amore e non di sesso come pensano tutti. La prossima registrazione del Trono Classico di UeD sarà veramente cruciale per l’ex Mister Italia. Le previsioni delle prossime anticipazioni non sono certo rosee: dopo che Giulia Latini ha abbandonato il programma, eliminerà Soleil?

