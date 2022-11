La storia di Mahmood: dal 15 novembre il documentario su Prime Video

Il docufilm di Mahmood arriva su Prime Video il 15 novembre: da Sanremo ai palchi in giro per l’Europa, presto in streaming la storia del cantante di Brividi. Il racconto di un ragazzo umile che ha conquistato il mondo restando fedele ai valori che mamma Anna gli ha insegnato.

MAHMOOD: il documentario

Diretto da Giorgio Testi, il documentario di Mahmood è più di una qualsiasi celebrazione artistica di uno dei talenti più rilevanti del panorama musicale attuale. MAHMOOD narra una storia intima, costellata di momenti solitari che delineano un percorso di maturazione interiore dell’artista.

MAHMOOD è anche il racconto delle relazioni che hanno reso Mahmood l’uomo che è oggi, le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita: in primis la famiglia, ma anche gli amici e i collaboratori.

Il docufilm segue il giovane talento italiano durante il suo tour europeo, facendo della musica il pilastro dell’intera pellicola, una costante in un mondo che corre veloce. Sempre attraverso la sua musica e ora anche con un documentario, Mahmood racconta la sua storia.

“Qui mostro il mio lato umano”: la famiglia e gli amici nel docufilm di Mahmood

Un tema ricorrente nel documentario di Mahmood è l’importanza della figura materna: mamma Anna è un punto fermo nella vita di Alessandro Mahmood, una continua fonte di amore e supporto incondizionati.

Nel documentario anche le testimonianze e gli interventi delle persone che fanno parte della vita privata e professionale di Mahmood: amici, familiari, colleghi. Alcuni nomi sono Blanco, Carmen Consoli e Dardust.

Alla Festa del Cinema di Roma Alessandro Mahmood, classe 1992, vincitore per due volte del Festival di Sanremo, ha dichiarato:

“Questo documentario non è un premio alla carriera, qui mostro il mio lato umano. Io sono ansioso, a volte felice, oppure capita che mi senta invincibile, o un po’ ‘babbo’. Questo film mi è servito più per spiegare chi sono io…magari, visto che ho già vinto due volte il Festival di Sanremo, pensano che chissà che mangio per centrare questo successo”

MAHMOOD, il documentario: dove e quando vederlo

MAHMOOD, il documentario che racconta la storia di Alessandro Mahmoud, sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 15 novembre 2022.