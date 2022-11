I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo album. Il titolo? Fake News. La band spiega il significato di questa scelta particolare e rivela la data di uscita del disco.

Fake News, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: perché questo titolo?

Il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari sarà intitolato Fake News. La scelta è ricaduta su questo particolare titolo a seguito della diffusione la scorsa estate della notizia relativa allo scioglimento della band, poi prontamente smentita dal frontman della band, Riccardo Zanotti.

Il 4 novembre l’annuncio del nuovo album con un post su Instagram. Le immagini pubblicate in sequenza sono quattro: in tutti i casi si tratta della prima pagina di una testata giornalistica chiamata “Fake News”. I titoli degli articoli in copertina sono rispettivamente: Addio ai Pinguini Tattici Nucleari; Pinguini tattici Nucleari, Giallo a Londra; L’Amore sboccia in casa Pinguini Tattici Nucleari; Pinguini tattici Nucleari, scalata al big della cannabis.

Nella descrizione del post con cui i Pinguini annunciano il loro prossimo album si legge:

“FAKE NEWS, il nostro nuovo album, disponibile ovunque dal 2 Dicembre. Abbiamo pensato a questo nome quando la scorsa estate, dal nulla, siamo stati informati del nostro scioglimento. Sappiate che, a discapito del titolo, è un album molto onesto. Link per presalvarlo in bio. ❤️🐧”

La notizia dello scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari in Agosto

Lo scorso agosto era circolata la notizia dello scioglimento della band di Ringo Starr, l’indiscrezione era stata lanciata da The Pipol TV attraverso i canali social.

“Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo, raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto. Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo, siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti, frontman della band, farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo”

A rispondere prontamente alla fake news proprio il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, che in un video ha dichiarato:

“Io sono in vacanza in Irlanda sulle scogliere di Moher, c’è un vento forte, spero riusciate a sentirmi… Guardate che bellezza. Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia data questa notizia, non è assolutamente vero, non ho idea del perché sia stata data. È una colossale fake news, vabbè, ci sta, adesso ritorno a questa bellissima camminata e ci vediamo presto. Anzi, meglio ancora, è una colossale… bufala”

Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari: quando e come ascoltarlo

Fake News, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su tutte le principali piattaforme di streaming.

È già possibile pre-salvare l’album per poterlo ascoltare il giorno dell’uscita, e sono anche disponibili cd e vinili da pre-ordinare su Amazon oppure sulla pagina ufficiale della band nel sito di Columbia.