USA, strage alla festa del Capodanno Cinese: 10 vittime e killer in fuga

Sparatoria a Monterey Park, California, durante le festività per il Capodanno Cinese: 10 persone rimaste vittima del killer che attualmente sarebbe in fuga.

California, spari alla festa del Capodanno Cinese: 10 vittime e killer in fuga

Monterey Park è una città della California che conta circa 60 mila abitanti, tra cui una delle maggiori comunità di asiatici negli Stati Uniti. Nella zona in cui è stato aperto il fuoco si erano riunite decine di migliaia di persone per celebrare il Capodanno Cinese.

Le celebrazioni del Capodanno Cinese, festività tra le più sentite e caratteristiche per le comunità asiatiche, andavano avanti da due giorni quando un killer si è reso responsabile di una sparatoria che ha causato vittime e feriti.

Durante una conferenza stampa per rendere noto l’accaduto, la polizia ha dichiarato che sono dieci le persone rimaste vittima della sparatoria, mentre altre dieci persone sono rimaste ferite ed è stato necessario il trasporto in vari ospedali della città.

Il killer responsabile della sparatoria sarebbe attualmente in fuga. Non è chiaro il movente che avrebbe portato l’uomo ad aprire il fuoco. In seguito ad ulteriori indagini, l’accaduto potrebbe essere inserito nella lista tragicamente lunga delle sparatorie che negli Stati Uniti si collegano all’odio e all’intolleranza nei confronti delle comunità minoritarie.

A tre chilometri di distanza si è verificata un’altra sparatoria, sempre in un locale cinese, che fortunatamente non ha causato vittime o feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se c’è qualche correlazione con la strage di Monterey Park.

Testimonianze dei presenti alla strage di Monterey

La sparatoria a Monterey Park è avvenuta verso le 22:00 ora locale. Seung Won Choi, il proprietario del ristorante dall’altro lato della strada rispetto a dove è stato aperto il fuoco, ha raccontato al Los Angeles Times che tre persone sono corse nel suo ristorante chiedendogli di chiudere immediatamente la porta a chiave poiché avevano visto un uomo che portava con sé una mitragliatrice.

Wong Wei, residente del posto, ha detto che una sua amica aveva visto in discoteca un uomo armato sparare tre colpi, colpendo due donne e un uomo, forse il direttore del locale. Secondo questa testimonianza, il killer aveva un fucile e sembrava sparare indiscriminatamente.