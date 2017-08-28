Stupro di Rimini: il commento shock del mediatore culturale

Un utente Facebook Abid Jee, che sostiene di essere mediatore culturale di una cooperativa del bolognese ha commentato lo stupro di Rimini, sostenendo che dopo il trauma iniziale la donna si calmi a tal punto da viverlo come un qualsiasi rapporto sessuale. Un commento che ha scatenato le polemiche, mentre a Miramare si lavora ancora per identificare i responsabili.

Alle donne piace essere stuprate? L’indignazione corre sui social

I social hanno dato a tutti la possibilità di esprimersi, anche ai webeti, come li chiama Enrico Mentana. Alcune volte però c’è chi riesce a superarsi e noi continuiamo a sperare che Abid Jee sia un fake e non un mediatore culturale. Sulla pagina Facebook de Il Resto del Carlino, era stata riportata la notizia della turista stuprata a Rimini in spiaggia che vuole tornare a casa, e l’utente ha dato la sua personale interpretazione definendo lo stupro “peggio ma solo all’inizio, poi la donna diventa calma ed è un rapporto normale”.

Abid Jee ha 24 anni e lavora a Bologna per la cooperativa Lai-momo, molto conosciuta per le sue attività sociali che riguardano soprattutto l’immigrazione e l’istruzione. La cooperativa interpellata immediatamente aveva risposto che non sapeva se il ragazzo lavorava presso di loro e che avrebbero attivato tutte le procedure per la verifica ritenendo quel commento irrispettoso dei valori umani e civili su cui si basa la loro azione.

Licenziato dopo il commento su Facebook: Abid Jee segnalato

Il 24enne è stato segnalato alla Questura anche se il suo commento (a cui sono seguite numerose repliche) è stato rimosso pochissimo tempo dopo la pubblicazione. Intanto la cooperativa ha confermato che l’utente che ha commentato lo stupro di Rimini è un loro dipendente e che verranno presi tutti i provvedimenti del caso. Nel post condiviso sui social non ci sono altri dettagli, ma gli utenti non hanno perso tempo e hanno attaccato anche la cooperativa.