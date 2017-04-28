Home Attualità Supervivientes 2017, Paola Caruso eliminata al televoto

di Redazione 28/04/2017

L'avventura di Paola Caruso a Supervivientes 2017, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi che va in onda su Telecinco da una decina di giorni, è già finita. O forse no, perché nonostante la Bonas di Avanti un altro! Sia stata eliminata al televoto dopo il giudizio del pubblico da casa rimarrà comunque in gioco interpretando una figura che nel reality italiano non è mai stata prevista, quella della zombie: senza farsi vedere mai dagli altri potrà interagire con loro disturbandoli e soprattutto fregare il cibo dei naufraghi. Un esito non certo clamoroso, come confermano le ultime anticipazioni tv di Supervivientes 2017, perché la vulcanica Paola si è fatta notare fin dall'inizio: ancora prima di sbarcare sulle spiagge dell'Honduras ha urlato contro tutta la produzione infuriandosi anche contro fli altri concorrenti perché nessuno le aveva lasciato un posto in camera, poi si è messa contro praticamente tutte le donne e infine ha cercato di sedurre Ivan Gonzales, modello ed ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne che invece agli altri ha confessato di non essere interessato se non ad 'un colpo e via'. Una sovraesposizione che non le ha fatti certo bene anche perché il pubblico spagnolo prima di questa partecipazione al reality non la conosceva nemmeno. Ma come ricordano tutti anche all'Isola dei Famosi 2016 la Caruso era finita presto nel mirino del gruppo catturando però l'attenzione di chi la seguiva da casa tanto che è arrivata almeno in finale. Sarà così anche questa volta?

