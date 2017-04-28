Gossip Uomini e donne trono classico: il fratello di Rosa Perrotta la difende su Instagram

La tronista Rosa Perrotta è sempre al centro delle polemiche. I telespettatori di Uomini e donne non sono convinti della sua sincerità e Gianni Sperti ha sempre qualche segnalazione. La situazione sta degenerando a tal punto che Maria De Filippi ha imposto all’opinionista di chiedere scusa a Rosa, e Tina Cipollari è convinta che il ballerino l’abbia presa di mira solo perché non gli è simpatica. L’atteggiamento di Rosa Perrotta è sempre più ambiguo ma a difenderla ci pensa il fratello Donato che su Instagram ha scritto: «Ragazzi lei è così. Spiegherà molto bene il perché l’ha fatto. È onesta, è leale, è vera! Si sentiva di dirgli delle cose… ha fatto bene! Non ha tolto nulla a nessuno… ha aggiunto più sicurezza e più verità al suo percorso. Ormai la conoscete… non è una sprovveduta, datele fiducia».

Il giovane è intervenuto per dire la sua sulla scelta di Rosa Perrotta di riallacciare i rapporti con il corteggiatore Mattia Marciano. La tronista ha fatto con lui un’uscita prima che il bel dentista napoletano dichiarasse il suo interesse per la Popper. Il bacio appassionato non è sfuggito a Rosa che è pronta a riaccoglierlo. La Perrotta dopo la scelta di Mattia si era dedicata unicamente ad Alex Adinolfi, il loro rapporto però si è raffreddato. I gossip della registrazione del trono classico però riguardano proprio Alex che sarebbe infuriato con la tronista. Più comprensivo Piero Tartaglia. Non sappiamo cosa potrebbe succedere visto che Mattia Marciano ha abbandonato il trono classico.

Gli sviluppi saranno determinanti per stabilire il futuro del trono classico, i primi rumors lasciano intendere che Rosa ha intenzione di portare Mattia in esterna. Come la prenderà la sua “collega”? Vi aspettiamo presto per altri gossip e anticipazioni sul trono classico e su Rosa Perrotta.