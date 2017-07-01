Adele lascia la musica, cancellati i concerti di Wenbley: Ho il cuore a pezzi
di Redazione
01/07/2017
Adele lascia la musica! La cantante ha decido di cancellare i concerti di Wenbley... Nuova crisi nella carriera artistica per la star inglese? Lo sconforto si è così dilagato nel cuore dei fan che da tempo attendevano Adele con i suoi due concerti. L'annuncio della cancellazione è arrivato attraverso un post sui suoi canali: "Ho il cuore a pezzi". Adele lascia il mondo della musica? La notizia arrivata da poco attraverso i social network della star inglese ha sconvolto tutti i suoi fan. Secondo alcuni rumors la cantante avrebbe preso questa decisione dettata dalla paura, soprattutto dopo quanto successo al concerto di Ariana Grande tempo fa, motivo per cui ha cancellato i concerti a Wembley. Adele però ha immediatamente motivato la sua scelta attraverso un lungo post sui social: "Ho danneggiato le corde vocali e non potrò esibirmi nel weekend". I due concerti sono stati annullati per motivi di salute, la decisione di Adele dunque non è stata determinata dalla paura per quello che successo alla collega statunitense. "Ho danneggiato le mie corde vocali e, su consiglio del medico, non sarò in grado di esibirmi nel weekend. Dire che sono distrutta è poco". Adele lascia la musica? La cantante non ha ancora deciso di ritirasi definitivamente dal mondo dell'arte, anche se adesso è costretta a prendere una pausa per alcuni problemi legati alle corde vocali. La star inglese ha cancellato così gli ultimi due concerti a Wembley. La notizia è stata data da Adele attraverso un post sui social. "Dire che ho il cuore a pezzi sarebbe poco. Sono in cura con steroidi e altre medicine. Ho considerato la possibilità di esibirmi comunque, ma non sarei in grado e non potrei cadere a pezzi davanti a voi".
