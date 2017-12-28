Sylvie Lubamba libera: la showgirl fuori dal carcere a Natale

La bellissima e conturbante Sylvie Lubamba è pronta a tornare in tv. Solo tre giorni fa ha lasciato il carcere dove ha scontato la sua pena. Il settimanale Spy l'ha intervistata e la showgirl è davvero rinata grazie alla fede.

Il vizietto di Sylvie

Sono passati tre anni da quando la Lubamba è stata portata in carcere. Il 7 agosto 2014 la valletta di Pietro Chiambretti era stata trovata in possesso di alcune carte di credito rubate. La showgirl era stata condannata per lo stesso reato nel 2006 ma aveva patteggiato la pena a 6 mesi e 10 giorni nel 2008. Purtroppo nel 2012 è stata fermata di nuovo ed era convinta che il reato sarebbe caduto in prescrizione. Le sentenze sono andate avanti e Sylvie Lubamba è stata condannata in via definitiva. Oggi è una donna libera, è stata scarcerata il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù, una coincidenza particolare secondo la showgirl che ha trovato la fede dietro le sbarre.

L'incontro con Papa Francesco

La showgirl di origini congolesi è stata intervistata in esclusiva dal settimanale Spy domani in edicola. Gli ultimi tre anni li ha trascorsi nel carcere di Rebibbia ed è completamente diversa perché ha perso 10 chili, inoltre ha scoperto la fede. Nel 2015 ha incontrato Papa Francesco insieme ad altri detenuti a cui il Pontefice ha lavato i piedi il giovedì santo. Si è sentita benedetta e fortunata, ancora oggi non riesce a trovare le parole giuste per descrivere cosa ha provato in quel momento ma ha aperto la Bibbia per la prima volta nella sua vita. Sylvie Lubamba è pentita per quello che ha fatto e spera di tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo 3 anni di carcere è difficile trovare qualcuno disposto a darle una nuova opportunità, l'esperienza le ha macchiato il nome. Tuttavia non si perde d'animo, il suo piano B è fare un lavoro normale.