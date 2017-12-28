Beppe Vessicchio a Sanremo 2018 con Elio e Le storie Tese

Il maestro Beppe Vessicchio parteciperà al Festival di Sanremo 2018. Il settimanale Spy aveva anticipato la nuova esclusione del direttore d'orchestra ma è stato lui stesso a dire che sarà sul palco della kermesse canora.

Vessicchio smentisce i rumors

Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Quanta emozione in questa semplice frase che ormai è il motto del festival di Sanremo. Dopo l'esclusione dello scorso anno, Spy aveva svelato in anteprima che anche quest'anno Vessicchio sarebbe stato il grande assente. Il maestro è dovuto intervenire al Corriere della Sera per smentire tutto e ha detto che gli sono arrivate tre chiamate. A 61 anni suonati, il maestro dirigerà l'orchestra per Mario Biondi che a Sanremo 2018 si presenta con il brano “Rivederti” e con Elio e le storie teste che portano un pezzo chiamato “Arrivedorci”. Vessicchio ha preferito non svelare il nome del cantante della sezione Giovani con cui collaborerà. Sanremo 2018 sarà orfano di Carlo Conti e non di Beppe Vessicchio che tra l'altro non ha gradito la polemica legata alla sua assenza lo scorso anno.

Claudio Baglioni frainteso

La notizia della seconda assenza di Beppe Vessicchio aveva causato una nuova polemica e molte persone erano deluse di non poterlo vedere su palco della kermesse canora, più della mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Russia 2018. L'allarme era stato lanciato dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni che si era lasciato sfuggire alcune anticipazioni su Sanremo 2018 e il pubblico aveva male interpretato la questione della presenza di Beppe Vessicchio. Allarme rientrato dunque, il maestro dirigerà l'orchestra ed è un vero onore per lui poterlo fare per Elio e le storie tese che concluderanno la loro carriera proprio all'Ariston.