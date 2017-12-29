Incendio a New York: in fiamme edificio del Bronx

È il più grave incendio dal 1990, sono queste le parole usate dal sindaco di New York De Blasio per parlare di quanto accaduto alle 19 (ora locale) nel Bronx. Tra le vittime c'è anche un bambino.

New York: brucia un palazzo nel Bronx

Il Bronx è una delle divisioni amministrative più famose della città di New York, merito anche dei numerosi film che ne hanno descritto le condizioni. Purtroppo ieri sera intorno alle 19 (ora locale, in Italia le lancette segnavano l'una di notte) un incendio è divampato in un condominio di 20 appartamenti. Molte le vittime accertate, e tra queste c'è anche un bambino, mentre altre persone sono ricoverate in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per diverse ore impedendo che le fiamme si propagassero agli altri edifici. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

Bill De Blasio: «Tragedia indicibile»

Il sindaco di New York ha raggiunto subito la zona dell'incendio e, secondo quanto riportato da Il Post, ha dichiarato che i Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare almeno 12 persone. Purtroppo non è ancora possibile stabilire quante persone di fossero nell'edificio al momento dell'incendio e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Daniel Nigro, capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, ha detto che sono scioccati da quanto accaduto. Il condominio è stato costruito agli inizi dello scorso secolo.

Il racconto dei testimoni

Le persone presenti hanno riferito di aver sentito un forte odore di fumo e poi hanno visto le fiamme. Qualcuno ha cercato di mettersi in salvo usando le scale antincendio ma l'età delle persone occupanti lo stabile è compresa tra 1 e 50 anni e non tutti hanno avuto la prontezza di fuggire in tempo. Nelle vicinanze è presente anche una scuola che è stata aperta per accogliere gli sfollati ed è stata utilizzata come sede operativa per il coordinamento dei primi aiuti. L'ultimo incendio di queste dimensioni risale al 1990, sempre nel Bronx, quando andò a fuoco un locale che causò la morte di 87 persone.