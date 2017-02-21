Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news eliminazione e nominati, tutti contro Raz

Isola dei Famosi 2017 news eliminazione e nominati, tutti contro Raz

di Redazione 21/02/2017

Ormai è chiaro che il team dell’Isola dei Famosi 2017 è Raz Degan contro tutti. L’ex modello israeliano si è salvato dalla nomination, premiato dal pubblico che ha deciso di eliminare Giacomo Urtis, ma intanto continua a litigare praticamente con tutti e la prossima settimana sarà di nuovo a rischio eliminazione nel ballottaggio con Massimo Ceccherini. Ad attaccarlo durante la diretta sono state soprattutto le donne, a cominciare da Giulia Calcaterra ed Eva Grimaldi . L’ex velina gli ha chiesto spiegazioni di quello ch aveva detto la settimana scorsa quando l’aveva accusata di essere falsa, salvo poi chiederle scusa, mentre lo scontro con Eva Grimaldi è stato soprattutto per il suo dispiacere nel vedere andare via Giacomo e non lui. Secondo Degan prima lo aveva nominato e adesso lo rimpiange. In effetti molti lo hanno accusato di fare la vittima, mentre lui ha ribaltato dicendo che molti concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 si mettono in mostra durante il serale, ma stanno zitta quando le luci si spengono. A dare sostegno a Raz, un po’ a sorpresa sono arrivate però anche le parole della sua ex più famosa, Paola Barale. Su Instagram la showgirl lo ha difeso così: “Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi. Per questo auguro lunga vita a Raz sull’Isola”. La decisione finale però toccherà al pubblico.

