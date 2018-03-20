Home Esteri Tartaruga azzannatrice nutrita con cucciolo di cane vivo: insegnante sospeso e animale soppresso

di Redazione 20/03/2018

Le autorità americane hanno soppresso una tartaruga azzannatrice, la quale era stata cibata da un insegnante delle medie con un cucciolo di cane in pasto. Tartaruga azzannatrice soppressa, tutta colpo dell'uomo Questa specie viene considerata di tipo infestante, per questo l’hanno soppressa. Eppure, l'aneddoto avvenuto a Preston, negli Stati Uniti, lascia pensare solo una cosa: i capricci dell'uomo sono sempre pagati dagli animali. Sì, perchè per quanto pericolosa, la tartaruga azzanatrice poteva rimanere tranquilla nella sua teca all’interno della scuola media superiore di Preston, senza dar fastidio a nessumo. E invece lo scellerato insegnante di scienze è stato accusato di aver dato un cucciolo di cane in pasto alla tartaruga azzannatrice. Tartaruga azzannatrice, l'intervento delle autorità Sulla vicenda stanno indagando le autorità locali. E nel frattempo l'Idaho Humane Society, organizzazione che si occupa della tutela degli animali, ha dal suo canto deciso di aprire un’indagine e si è resa disponibile a collaborare con le autorità locali. E infatti la tartaruga è stata sequestrata dall’Idaho Department of Fish and Game il dipartimento di conservazione fauna e flora selvatica. L’animale è stato poi soppresso perché considerato parte di una specie invasiva. I responsabili del dipartimento, annunciando di aver soppresso la tartaruga in questione hanno dichiarato che “La nostra preoccupazione è che sono onnivori e possono essere dei predatori estremamente pericolosi per le specie locali. Si tratta di esemplari che vivono a lungo e che una volta raggiunta una certa dimensione hanno pochi rivali in natura”. Mentre la polizia locale invita all'ordine, l’opinione pubblica è divisa in due. Molti residenti di Preston si schierano con il professore, ricordando la sua serietà professionale. Viceversa c'è chi ha dichiarato che l’insegnante si sarebbe comportato come un “bullo che non dovrebbe essere a contatto con i giovani, facilmente impressionabili”. Intanto il prof rischia ora una denuncia per crudeltà sugli animali. Era un appassionato di rettili e all’interno della sua classe teneva una serie di esemplari appartenenti a diverse specie di rettili, tra le quali la tartaruga azzanatrice.

