Taylor Swift colleziona record: ascolti senza precedenti per Midnights

Taylor Swift è inarrestabile. A quattro giorni dal rilascio, Midnights ha già superato 1 milione di copie vendute, solo negli Stati Uniti. In soli 3 giorni ha ottenuto la migliore settimana di vendite per qualsiasi album dal 2017. Prima di lei? Se stessa, con il disco Reputation.

Midnights di Taylor Swift vende solo negli Stati Uniti più di 1 milione di copie in tre giorni

Nel 2017 Taylor Swift ottiene il record per il maggior numero di copie vendute nella prima settimana con il disco Reputation: 1.238 milioni di unità vendute. Da allora imbattuta, nel 2022 Swift supera se stessa, e a soli 3 giorni dal rilascio Midnights ha già venduto 1.2 milioni di copie.

Con più di metà settimana ancora da trascorrere, si presume che le unità totali, le vendite e gli ascolti in streaming di Midnights aumenteranno nei prossimi giorni. Il numero di vendita finale dovrebbe essere annunciato domenica 30 ottobre, a quel punto si potranno tirare le somme.

Midnights di Taylor Swift su Spotify

Intanto su Spotify, Midnights si prospetta l’album più ascoltato di sempre: in 4 giorni ha superato i 500 milioni di ascolti, è prima volta nella storia che si registra un risultato simile: mezzo miliardo di ascolti in meno di una settimana.

Anti-Hero, la terza traccia dell’album Midnights, è la canzone più veloce di sempre a superare i 50 milioni di ascolti. Snow On The Beach (feat. Lana del Rey) è invece la collaborazione tra artiste con il migliore debutto della storia di Spotify.

Taylor Swift, intanto, diventa l’artista donna più ascoltata di Spotify con 35 miliardi di ascolti. E per i quasi 200 milioni di ascolti solo nelle prime 24 ore, Swift ha ottenuto con Midnights un Guinness World Record.

Recordo storico di Midnights anche su Apple Music

Dal giorno del rilascio, Midnights occupa simultaneamente le prime 13 posizioni della classifica globale di Apple Music: anche in questo caso è la prima volta nella storia.

Come su Spotify, anche su Apple Music Taylor Swift ha registrato la migliore settimana di debutto di sempre, nonostante la settimana non sia ancora conclusa, accumulando i numeri necessari a conquistarsi il record in soli 4 giorni.

I dati di Billboard su Midnights di Taylor Swift: Hot100 e record di vinili

Midnights batte facilmente il record per le vendite di album in vinile negli Stati Uniti, con quasi 500.000 copie vendute finora. Si tratta del risultato migliore da quando Luminate ha iniziato a monitorare le vendite di musica nel 1991. Supera in 4 giorni il record precedente, stabilito all’inizio di quest’anno, quando Harry’s House ha debuttato con 182.000 copie in una settimana.

Intanto, Taylor Swift si prepara a dominare anche la classifica Billboard Hot100, l’obiettivo dei fan è quello di occupare per intero la top10: se dovesse succedere, sarebbe l’ennesimo risultato senza precedenti.