Tempesta d’Amore: uno spoiler fa arrabbiare la rete!
di Redazione
05/04/2017
Una foto ritraente i personaggi di Adrien e Clara della soap opera bavarese Tempesta d’Amore ha fatto letteralmente infuriare i fans. Il motivo è da rintracciare in quello che si vedeva all’interno dell’immagine scattata direttamente sul set durante la registrazione della puntata in cui i due si sposano. La produzione ha pensato di fare cosa gradita al suo pubblico immortalando un evento che avrebbe reso felice i fans della soap opera. Eppure non è andata così! Secondo alcuni fedeli appassionati di Tempesta d’Amore, la foto in questione ha rovinato la sorpresa dato che uno dei meriti di questo famoso prodotto televisivo è proprio il colpo di scena. Non è un caso che la soap continua a mietere grandi successi in Germania grazie alla sua sceneggiatura costellata di rivelazioni e agnizioni che alzano il livello di aspettativa. In ogni caso la foto distribuita sui principali quotidiani tedeschi non voleva in alcun modo mancare di rispetto al pubblico della soap, ma anzi l’intenzione era quella di fare una specie di regalo anticipando la risoluzione di questa stagione. Del resto in rete si moltiplicano le testate che anticipano alcuni grandi eventi che caratterizzeranno le soap opera che vanno in onda. Il pubblico ne è consapevole ma molti ritengono che una cosa è l’anticipazione e un’altra è il vero e proprio spoiler. Un po' come se di un film sapessimo ancora prima di andare al cinema come va a finire la storia. Questo conflitto tra pubblico e produzione ha innescato una serie di dibattiti anche in tv sulla necessità di investire ancora in prodotti televisivi come Tempesta d’Amore, mentre in realtà secondo i fans questo disguido deve spingere le tv nazionali a riflettere su un altro aspetto e cioè sull’interesse perdurante sui prodotti nazionali capaci di dividere in maniera viscerale il pubblico e soprattutto la rete. Fonte: https://anticipazioni.org/tempesta-d-amore
