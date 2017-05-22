Home Attualità Eva Grimaldi piange per Imma Battaglia a Domenica Live

di Redazione 22/05/2017

La luce dei riflettori accesa sulla loro storia all'Isola dei Famosi 2017 ormai si è spenta da qualche tempo, ma per Eva Grimaldi e Imma Battaglia ogni occasione è buona per ricordare a tutti quanto siano forti i loro sentimenti. Così l'attrice e la sua compagna hanno approfittato dell'ospitata a Domenica Live e hanno raccontato, commosse fino alle lacrime, ancora una volta a tutti come si sono conosciute e quanto forte sia il sentimento che le lega. La più coinvolta sembra proprio Eva. Da Barbara d'Urso la Grimaldi ha ammesso di non aver mai provato interesse per una donna prima di conoscere la sua attuale compagna e comunque con lei non è stato facile perché lei all'epoca stava insieme ad un'altra fidanzata. E poi l'attrice ha detto che la sua dote migliore è quella di essere una persona altruista, dedicandole parole dolci con una lettera: “Ti ho pescata come un jolly in un mazzo di carte con cui non vincevo mai. Essere felici in questo mondo è possibile. È bastato incontrarti per sperare in una nuova vita, fatta di una normalità disarmante. Grazie per te con te ho conosciuto l'amore”. Imma invece ha capito di essersi innamorata quando sono state insieme ad un concerto degli U2 e ha provato qualcosa di speciale mentre Bono e la sua band intonavano 'One'. Oggi tutti sanno che i loro sentimenti sono reali dopo l'outing all'Isola dei Famosi 2017 e si aspettano soltanto il prossimo passo, quello del matrimonio che Eva e Imma stanno già programmando e potrebbe essere celebrato in estate a Roma.

