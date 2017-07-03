Selvaggia Roma il retroscena a Temptation Island 4 che nessuno si aspettava
di Redazione
03/07/2017
Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata serale di Temptation Island 4, questa volta però i riflettori sono puntati su Selvaggia Roma... L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nasconde un retroscena che nessuno si aspettava. Cosa sta succedendo a uno dei personaggi più discussi questa edizione? Selvaggia Roma sembra essere l'erede diretta di Gerogette Polizzi a Temptation Island 4! La stilista di moda l'anno scorso ha messo alla prova se stessa e il fidanzato Davide, ma proprio mentre sembrano essere sul punto di lasciarsi... Ecco il colpo di scena, la coppia dopo il reality ha ritrovato la sua serenità ed è attivamente impegnata nel mondo della moda. Adesso però, a Temptation Island 4, i riflettori sono puntati tutti sul personaggio dell'anno, ovvero Selvaggia Roma. La ragazza ha deciso di partecipare al reality che mette a dura prova i sentimenti per vedere se lei e il fidanzato Francesco sono davvero fatti l'uno per l'altra, soprattutto dopo il tradimento subito da lui. A quanto pare la prima coppia ad abbandonare Temptation Island 4 saranno proprio Selvaggia e Francesco, ma non è chiaro se lo faranno insieme oppure no. L'ipotesi più acclamata dal web è che la coppia si sia definitivamente lasciata, anche se i fan reclamano già un retroscena inaspettato. Selvaggia Roma ha lasciato Francesco? Al momento non vi è nulla di certo, anche se alcune anticipazioni parlano già di un retroscena da scoop! Selvaggia Roma ha postato una foto su Instagram davvero particolare, che la mostra sorridente e soprattutto serena. Lo scatto è accompagnato da un commento: "A casa! Stanca e ingrassata ormai! A Temptation Island 4 tutto è possibile, però mi vedo molto meglio"; che i due alla fine siano riusci a superare la loro crisi?
