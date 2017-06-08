Caricamento...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi, le conferma dall'ex tronista

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2017

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Il mondo del gossip relativo a Uomini e Donne è già in subbuglio... In  molti hanno criticato la scelta di Rosa Perrotta, considerata "studiata” e non dettata dal cuore. La conferma di quanto detto arriverebbe anche dai social network dove la coppia sembrerebbe anche fin troppo costruita. La conferma della crisi però nel corso delle scorse ore è arrivata dall'ex tronista. È già crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Il gossip è arrivato qualche ora fa, dopo che la Perrotta ha definito la storia d'amore con Tartaglione davvero idilliaca. Come abbiamo potuto notare anche nel corso delle settimane l'ex tronista, finalmente tornata su Instagram, racconta spesso la quotidianità con e senza il fidanzato. Per la coppia di Uomini e Donne dunque si prospetterebbe un'estete idilliaca, fatta di amore, mare, coccole e vacanze... Di questa cosa però non sembrerebbero molto convinti i fan che, differentemente, hanno definito la coppia toppo costruita, come se non vivessero un relazione, ma bensì un foto romanzo ben studiato. Qual è dunque la verità? Mentre sui social network fioccano dediche d'amore, ecco che la conferma dell'ex tronistra Rosa Perrotta circa la crisi con Pietro Tartaglione. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Sembrerebbe proprio di no a giudicare dalle dichiarazioni dell'ex tronista. La coppia sta vivendo i momenti magici di una relazione alle prime battute, facendosi influenzare da un particolare romanticismo. Rosa Perrotta in una diretta Instagram ha anche dichiarato: "Io e Pietro Tartaglione siamo innamoratissimi e ho capito che lo avrei scelto la prima volta che i nostri occhi si sono incrociati".
