Federica Pellegrini e Filippo Magnini gossip, la verità sulla coppia

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2017

Federica Pellegrini e Filippo Magnini protagonisti di un nuovo gossip. Cos’è successo alla coppia? Da tempo i due nuotatori infatti avrebbero interrotto la loro relazione a un passo dal matrimonio, secondo alcuni rumors però sembrerebbe che Federica Pellegrini abbia già trovato un nuovo amore, ecco la verità. Federica Pellegrini è una delle sportive italiane più seguite dal mondo del gossip italiano. Negli ultimi anni la nuotatrice però aveva trovato la sua serenità e stabilità tra le braccia di Filippo Magnini, tanto da essere pronti per il matrimonio. Federica Pellegrini, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato che lei e il fidanzato pensavano realmente alle nozze, ma che per il momento erano rimandate a dopo le Olimpiadi di Rio. Passato l’impegno sportivo e le vacanze da sogno in Italia ecco che le vite di Federica Pellegrini e Filippo Magnini si stravolgono e la coppia scoppia. Successivamente Federica Pellegrini ha deciso di allontanarsi il più possibile dal mondo del gossip e dedicarsi così solo ed esclusivamente ai suoi impegni sportivo… Secondo alcuni rumors però la nuotatrice avrebbe già trovato un nuovo amore. Lui chi è? Federica Pellegrini e Filippo Magnini il nuovo gossip! La coppia a quanto pare non sarebbe riuscita a trovare una via di riappacificazione, anzi la nuotatrice avrebbe trovato già un nuovo amore. Il mondo del gossip avrebbe trovato più volte, sempre più intimi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta nonché cugino di Filippo Magnini. Che la storia tra Magni e Federica Pellegrini sia effettivamente scoppia per la relazione con Matteo Giunta?
