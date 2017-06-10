Home Intrattenimento Temptation Island 2017 news anticipazioni: una delle coppie è già in crisi?

di Redazione 10/06/2017

Tutto pronto per le prime registrazioni del reality dell’estate 2017 che andrà in onda il prossimo 16 giugno sulla rete ammiraglia Mediaset, ovvero Canale5. Anche quest’anno ci sarà come conduttore Filippo Bisciglia: Temptation Island è giunto alla quarta edizione e il reality estivo dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi promette bene, viste le news e le anticipazioni che provengono dalla Sardegna. L’unica coppia nota che parteciperà a Temptation Island 2017 è quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I due si sono conosciuti al Trono Classico di Uomini e Donne e in rete si stanno diffondendo delle notizie non belle riguardo la tronista e la corteggiatrice, nonché scelta di quest’ultimo. I due giovani usciti dal dating show di Canale5 sarebbero in crisi, ancor prima di cominciare il programma. Ovviamente sono solo voci, ma queste news provenienti dalla Sardegna, location di Temptation Island 2017 hanno messo in allerta i fan della coppia. Il set del programma è blindato per scoraggiare anticipazioni e gossip, ma pare che Riccardo e Camilla abbiano già litigato. Pochi giorni fa, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno involontariamente svelato la loro partenza verso il reality perché sono stati immortalati da un fan mentre erano in un volo diretto proprio in Sardegna. Le anticipazioni riguardo Temptation Island 4 rivelano inoltre che saranno solo loro come coppia di concorrenti famosa, mentre per quanto riguarda tentatori e tentatrici, ci sono anche volti noti come Andrea Melchiorre. A quanto pare, però, Riccardo e Camilla sono dati come coppia in crisi e c’è da chiedersi se arriveranno a registrare la prima puntata. Cosa è successo tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo? Tuto parte dalla foto che ha anticipato la partecipazione della coppia di Uomini e Donne: pare che Camilla non volesse affrontare la prova di Temptation Island 2017, ma Riccardo ha insistito molto. Infatti, si vede la corteggiatrice molto seria e imbronciata, come se non volesse recarsi in Sardegna. Per capire come stanno veramente le cose e se i due ragazzi parteciperanno o meno al reality, non resta che attendere il prossimo 16 giugno 2017, giorno in cui su Canale5 andrà in onda in prima serata il popolare reality Mediaset.

