ZES in Italia, tutte le agevolazioni fiscali nelle zone economiche speciali

Insi parla tanto che ci sono tante tasse da pagare tra, sia per quanto riguarda i privati, sia per le aziende. Tanti oneri fiscali e pochi aiuti, ma non se si ha la fortuna di abitare nelle, le. Il governo sta studiando delle apposite agevolazioni fiscali per incentivare investimenti e quindi il lavoro in questi territori che, diciamolo, non sono facili dal punto di vista economico. Avere esenzioni per quanto riguarda l’Ires, l’Irap, le imposte comunali e soprattutto, per le ditte, avere la possibilità di abbattere e tagliare i contributi dei dipendenti effettivi e per le nuove assunzioni. Di seguito, nello specifico, quali sono questa sorta die quali incentivi sono riservati per le imprese che vorrebbero investire in queste aree. Che cos’è una ZES? E’ l’acronimo di, un territorio all’interno di una nazione in cui sono adottate delle specifiche leggi finanziarie ed economiche. Queste sono state emanate per cercare di attrarre capitali dasia italiani, ma soprattutto stranieri che si dimostrano interessati a investire. Per incentivare gli, il Governo ha pensato di stabilire delle zone specifiche in cui si possono ottenere trattamenti fiscali agevolati per attrarre forza lavoro autoctona. Quali sono queste? Le agevolazioni fiscali delleper le nuove imprese che avvieranno un’attività economica all’interno di queste aree sono l’delle società per i primi otto periodi di esenzione dell’imposta; esenzionee riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende, per i primi cinque anni di attività. I territori interessati sono la, la, la, la, lae lae il periodo è compreso tra. Chi fosse interessato, si consiglia di visionare i siti web delle Regioni menzionate per tutte le informazioni sulle procedure da seguire.