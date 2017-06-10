Belen Rodriguez scontro a Selfie con Stefano De Martino: La scarpa...
di Redazione
10/06/2017
Belen Rodriguez e lo scontro a Selfie – Le cose cambiano con Stefano De Martino mascherato da una strana ironia… Ancora una volta la showgirl argentina non si esenta dal lanciare battutine all’ex marito in studio, cosa sta accadendo realmente tra i due? Come mai Stefano De Martino preferisce subire la battuta rispondendo con un sorriso di volta in volta? “La scarpa…” Belen Rodriguez contro Stefano De Martino, qui gatta ci cova. La showgirl argentina riesce sempre a cogliere l’occasione perfetta per mettere in imbarazzo l’ex marito, quasi fosse una sorta di vendetta. Ieri sera durante la trasmissione di Selfie – Le cose cambiano Simona Ventura ha fatto un accenno ad Andrea Iannone che in realtà non tutti hanno capito perché l’attenzione è stata subito attirata dalla battuta di Belen Rodrigue. “Se prendo la scarpa la lancio…”. La frase dell’argentina ha lasciato sorpresi i fan che sono tornati a chiedersi se tra i due l’amore non è mai andato via del tutto. In questo frattempo Andrea Iannone però resta stranamente in silenzio, motivo per cui il mondo del gossip sta cercando di capire se effettivamente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è ancora del tenero. Belen Rodriguez ancora una volta contro Stefano De Martino, cosa sta succedendo realmente tra i due non è ancora chiaro, ma trai due c’è forse il sentimento non è del tutto svanito. Chissà se entro la fine dell’estate invece di un nuovo matrimonio con Andrea Iannone, la cara Belen Rodriguez decida di tornare con Stefano De Martino….
Articolo Precedente
Gossip Claudio Sona fidanzato? L'ex Tronista pronto per una nuova vita
Articolo Successivo
Temptation Island 2017 news anticipazioni: una delle coppie è già in crisi?
Redazione