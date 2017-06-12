Belen Rodriguez video hard: Virginia Raffaele ha offeso tutte le donne
di Redazione
12/06/2017
Belen Rodriguez torna a parlare del video hard dopo anni. La showgirl questa volta sembra esser stata ferita da alcune parole di Virginia Raffaele, pronunciate durante il programma Facciamo che io ero. Questa volta però la Rodriguez ha deciso di non lasciar correre e ha denunciato il fatto durante un’intervista rilasciata al quotidiano Libero: “Virginia Raffaele ha offeso tutte le donne”. Belen Rodriguez non riesce a stare lontana dai guai? Anni dopo lo scandalo del video hard venduto dal suo ex fidanzato, ecco che la showgirl argentina si trova costretta a tornare sull’argomento per difendersi. Secondo quanto dichiarato da Belen Rodriguez al quotidiano Libero sembrerebbe che Virginia Raffaele questa volta abbia esagerato con la satira durante il programma televisivo Facciamo che io ero. “Non mi sta più simpatica quella imitazione, lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare, - Spiega la Rodriguez -. Adesso è caduta nella volgarità”. La showgirl argentina ha puntato la sua attenzione su alcune parole dette poco prima della presentazione dell’imitazione di Sabrina Ferilli. Cosa avrà mai detto di così irritante Virginia Raffaele nei confronti di Belen Rodriguez? Virginia Raffaele a quanto pare durante la trasmissione Facciamo che io ero ha fatto alcuni accenni al video hard di Belen Rodriguez, che anni fa creò uno scandalo non indifferente. “Nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli – continua Belen nell’intervista rilasciata a Libero – Virginia Raffaele ha detto più o meno vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso”. La cosa più grave secondo la showgirl è il fatto che Virginia Raffaele in questo modo non ha colpito solo lei personalmente, ma tutte le donne che per ricatti come questo hanno deciso di togliersi la vita. “Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne”.
