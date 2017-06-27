Ruben e Francesca, i messaggi social di Mario Serpa e Claudio Sona
di Redazione
27/06/2017
Le luci del gossip oggi sono puntate sostanzialmente su Ruben e Francesca di Temptation Island. La coppia, ieri sera, è riuscita a sconvolgere l'Italia intera e tutto grazie alle dichiarazioni che Francesca Baroni ha fatto sul fidanzato. Il fatto però ha smosso le opinioni anche di altri personaggi che hanno lanciato i loro messaggi sui social, come appunto Mario Serpa e Claudio Sona. Ruben e Francesca sono stati decretati dal pubblico come la prima coppia prossima a lasciare Temptation Island. Ieri sera nel corso della puntata il mondo del web è letteralmente andato in tilt dopo aver visto il confronto tra i due ragazzi, lui innamorato perso e lei che desidera qualcosa di più... Nel corso di una confessione Francesca Barone ha definito il fidanzato troppo buono per lei. Nell'immediato molti personaggi sui social network si sono schierati dalla parte di Ruben, il primo fra tutti Gordon. Lo YouTuber si è lasciato andare tra vignette comiche e un sostegno sincero. A Gordon poi si sono uniti anche anche alcuni personaggi noti di Uomini e Donne, primi fra tutti Claudio Sona e Mario Serpa. L'ex coppia nata sul trono gay del programma di Maria De Filippi hanno esortato il Ruben a lasciate la fidanzata Francesca, manifestando tutta la loro solidarietà. Mario Serpa ha addirittura lanciato #IostoconRuben. La più originale però tra Mario Serpa e Claudio Sona è stata Clarissa Marchese. L'ex tronista nel suo messaggio social ha preferito usare un altro hashtag decisamente più ironico: #PrayForRuben... Chissà se a fine avventura Maria De Filippi deciderà di accoglierlo a Uomini e Donne.
Articolo Precedente
Raz Degan torna in tv, sarà lui il conduttore del nuovo reality Survivor
Articolo Successivo
Temptation Island 4 Riccardo e Camilla: è tutto finto? Parla Raffaella Mennoia
Redazione