Temptation Island news Mauro e Isabella oggi: che fine ha fatto la coppia di UeD

di Redazione 06/05/2017

Mauro Donà e Isabella Falasconi sono una tra le coppie più amate di chi è un fan sfegatato del programma di Maria De Filippi: i due si sono conosciuti proprio grazie al Trono Over di Uomini e Donne e detengono un piccolo record, ovvero i primi della categoria a partecipare a un altro programma di Maria, ovvero Temptation Island. La coppia aveva deciso di mettere alla prova la loro relazione nel reality show di Canale5, ma dopo Temptation, i due sono stati protagonisti di un tira e molla molto estenuante, e le ultime news su di loro li davano insieme, felici e contenti. Ma che fine hanno fatto Mauro e Isabella oggi? Alcuni indizi non fanno stare tranquilli i loro follower, facendo temere che l’ex dama e l’ex cavaliere degli Over ci si siano lasciati. Mauro e Isabella oggi, dopo il Trono Over di Uomini e Donne e Temptation Island, stanno ancora insieme o si sono lasciati definitivamente? Controllando i profili social di entrambi, non sembrano apparire più delle foto in cui sono insieme, nonostante da poco Mauro Donà abbia compiuto gli anni. Ci sono degli scatti della festa di compleanno, ma di Isabella Falasconi sembra non ci sia traccia. Cosa è successo tra loro? Le ultime news di gossip della coppia si fermano alla partecipazione a Temptation Island: Mauro si è avvicinato molto a una tenatrice e Isabella ha deciso di lasiarlo, ma nel corso dell’ultimo falò è cambiato tutto. Lei lo ha perdonato e il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne le ha chiesto di sposarlo. In seguito, ci sono stati dei rumors su una presunta gravidanza, mai confermata o smentita. E il mistero si infittisce, perché a giudicare dai profili Instagram, i due starebbero ancora insieme, visto che continuano a seguirsi. Che si siano presi una pausa di riflessione dopo una perdita dolorosa per entrambi? Non resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati e sperare che l’amore trionfi sempre e comunque!

