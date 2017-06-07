Temptation Island ultime news: Luca Onestini e Soleil Sorgè fuori dal cast

Brutte notizie per i fan dila coppia nata anon parteciperà alla quarta edizione di. Queste ultime news hanno come fonte Il Vicolo delle News e il blog di Isa e Chia e i particolari diffusi sono sorprendenti: pare che l’ex Mister Italia ed ex tronista di UeD e la sua scelta sarebbero stati fatti fuori dal cast all’ultimo momento. Decisione discutibile della Produzione, oppure un ripensamento dei diretti interessati al programma condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in Sardegna? Quindi, la coppia Luca Onestini e Soleil Sorgè purtroppo non farà parte del cast del reality game. Secondo voci sempre più insistenti, Luca e la fidanzata italo-americana avrebbero deciso di loro spontanea volontà di non partecipare più al popolare game condotto da Filippo Bisciglia. La coppia ha deciso di non rischiare di mettere a repentaglio la loro storia d’amore appena nata dopo poco tempo. A differenza dei rivali marco, Luca e Soleil si stanno dimostrando molto complici e affiatati, tanto da volersi godere la loro prima estate insieme in tranquillità. Il problema ora è trovare una coppia che faccia parte del cast del programma Mediaset che non faccia rimpiangere. Chi sostituirà? Secondo le, saranno Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo a prendere il loro posto nele la loro presenza sembra essere più che certa, visto che lo hanno fatto sapere suL’isola delle tentazioni li aspetta per metterli alla prova dopo 9 mesi di convivenza. Insomma, brutte notizie per i fan che speravano di veder Luca Onestini e Soleil Sorgè debuttare in TV dal 26 giugno 2017. Oltre a Riccardo e Camilla, il cast prevede anche Andrea Melchiorre come tentatore.