Un vero e proprio shock per gli italiani e tifosi di tennis, che avrebbero avuto l’occasione di guardare il tennista italiano Jannik Sinner in un match particolarmente agevole contro l’argentino Francisco Cerundolo. L’italiano, dopo soli cinque game e 20 minuti dall’inizio del match, ha stretto la mano al suo avversario e si è ritirato dal campo, senza richiedere un medical timeout (per quanto sembri un problema fisico) e senza offrire spiegazione al suo avversario e all’arbitro. Che cosa è successo al tennista italiano? Si tratta di un infortunio che l’ha portato al ritiro dopo soli cinque game dall’inizio della partita?

ATP 1000 di Miami: Sinner si ritira dopo soli cinque game contro Cerundolo

E’ sicuramente il torneo della vita per Francisco Cerundolo, giovane tennista argentino numero 103 al mondo che, per una serie di eventi fortunosi, è riuscito a raggiungere la semifinale nel Masters 1000 di Miami, che aveva già visto lo sfortunato ritiro di Matteo Berrettini contro il fratello di Francisco. Il tennista argentino ha battuto, nell’ordine, Griekspoor, Opelka, Monfils, Tiafoe e adesso Jannik Sinner, ma è inevitabile la dose di fortuna avuta: il tennista statunitense si è ritirato per infortunio, Molfils vive un momento delicato a causa della situazione di sua moglie, Svitolina, che risente della situazione ucraina, Tiafoe ha avuto problemi alla schiena, mentre Sinner ha abbandonato il campo dopo soli 20 minuti.

Dopo due game condotti con particolare agonismo da parte di entrambi i tennisti, Sinner ha perso il suo servizio dopo essere stato in vantaggio 40-0. Sinner si è piegato sulle sue gambe sul 3-1 e 30-0, per poi perdere anche il quinto game condotto da Cerundolo. A questo punto, Sinner si è avvicinato a Cerundolo e, stringendogli la mano, ha annunciato il suo ritiro abbandonato il campo visibilmente agitato e arrossato.

Sinner si è infortunato? Che cosa è successo al tennista italiano

L’abbandono prematuro del campo sembra non avere una spiegazione esaustiva. Sinner non ha richiesto un medical timeout né ha avuto modo di parlare con l’arbitro prima di abbandonare il campo. Jannik Sinner sembra aver avuto un infortunio, per quanto non di natura fisica, secondo quanto spiegato da Cerundolo, che ha parlato del suo avversario che si è piegato sulle ginocchia. La velocità con cui Sinner ha abbandonato il campo fa pensare ad un problema non di natura muscolare, quanto più di una condizione fisica che richiedesse l’abbandono immediato del campo. Si resta in attesa di aggiornamenti.