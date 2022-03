Un nuovo alleato di bellezza

Il mondo beauty è sempre alla ricerca di ingredienti naturali e di qualità per produrre cosmetici sempre più performanti e funzionali. I prodotti a base di cbd sono l’ultima frontiera della skin care, il cannabinoide è un ingredienti che viene oggi considerato un vero e proprio elisir di bellezza grazie alle sue molteplici proprietà per la pelle e non solo. Di recente infatti i prodotti ad alto contenuto di cbd naturale e di qualità, sono utilizzati con successo anche per la chioma.

Il cbd è ricco di antiossidanti naturali, caratteristica che permette di sfruttare questi prodotti per attenuare i segni del tempo e rendere la pelle elastica e bella. Star dal calibro di Dakota Jhonson e Mandy Moore hanno confessato che il loro segreto di bellezza è l’uso di prodotti cosmetici a base di cbd che permettono di avere un viso rilassato e luminoso anche dopo ore e ore di viaggio. Scopriamo meglio le proprietà di questo straordinario ingrediente di bellezza.

CBD: nuovo trend di bellezza

Nel 2018 l’olio di cbd è stato consacrato come must have per la bellezza, uno dei prodotti più venduti sul pianeta grazie alle sue innumerevoli proprietà. Da allora le catene cosmetiche, anche quelle di lusso hanno lanciato sul mercato la loro linea di prodotti di bellezza a base di cbd. Si tratta di particolari cosmetici che contengono un’alta percentuale di cbd, il cannabidiolo è anti-ossidante, anti-infiammatorio, nutriente, lenitivo e le sue proprietà non finiscono qui. Impossibile non trarre beneficio dall’uso prolungato di questo ingrediente cosmetico naturale, anche perché può essere tranquillamente utilizzato per trattare quelli che sono i problemi cutanei più diffusi come l’acne, offre importanti benefici anche a chi ha una pelle sensibili o a chi desidera avere un viso giovane e bello.

I benefici del cbd

La ricerca scientifica conferma con solide basi e ricerche quelli che sono i benefici dell’uso di cbd. Lo stesso infatti essendo ricco di acido linoleico idrata la cute in profondità, attenuando la comparsa delle prime rughe e levigando i segni del tempo, anche quelle che consideriamo rughe d’espressione. Questo ingrediente conferisce al prodotto che lo contiene un’azione rimpolpante, non c’è rimedio migliore per le pelli secche. Penetrando in profondità negli strati cutanei, il cbd riesce a incrementare la produzione di elastina e rafforzare la naturale barriera cutanea.

Anche chi soffre di problemi importanti come eczemi, dermatite o acne può trovare nei prodotti a base di cbd la salvezza. Le sue proprietà antinfiammatorie rendono la pelle morbida ed elastica, riducono persino le cicatrici evidenti e i segni rossi che vengono lasciati dalla presenza prolungata di brufoli. Quale potente anti-micotico, il cbd è ottimo per ridurre le imperfezioni, insomma, può essere utilizzato su ogni tipo di pelle, per vedere profondi cambiamenti in poco tempo.

La costanza è la chiave

Come ogni cosmetico, il segreto perché i prodotti a base di cbd inizino a mostrare i primi effetti è la costanza. L’applicazione nel tempo di cosmetici di qualità, prodotti con ingredienti certificati, non può che apportare miglioramenti visibili in poche settimane. Il cbd è considerato l’elisir di bellezza, l’ingrediente da provare almeno una volta nella vita per sublimare la naturale bellezza. L’uso di ingredienti naturali e biologici come il cbd è la nuova frontiera della cosmesi, quello che tutti ricercano infatti è che un prodotto sia funzionale ma il più naturale possibile.