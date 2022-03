Sinner infortunio: perché il tennista si è ritirato contro Cerundolo a Miami?

Un vero e proprio shock per gli italiani, amanti del tennis e di Jannik Sinner, che si sono ritrovati di fronte al ritiro del tennista italiano dal torneo ATP 1000 Masters di Miami. L’altoatesino, dopo soli cinque game, ha abbandonato il campo dopo che si trovava sotto per 4-1 contro Francisco Cerundolo, suo avversario. Si tratta sicuramente di un punteggio che tradisce le aspettative della vigilia, ma che spiegherebbe le dinamiche di un infortunio non chiarito da parte del tennista italiano. Ma qual è l’infortunio di Sinner e perché il tennista si è ritirato contro Cerundolo a Miami?

Sinner infortunio: abbandonato il campo dopo cinque game, che cos’è successo?

Sotto per 4-1 game contro Francisco Cerundolo, Jannik Sinner ha abbandonato il campo di Miami. Il tennista era giunto ai quarti di finale di Miami battendo, nel suo ultimo incontro, l’australiano Nick Kyrgios in un incontro di grandissimo valore. Dopo aver perso il servizio ed essendosi trovato sotto nel punteggio, Sinner è stato costretto ad abbandonare il campo, non avendo offerto una spiegazione al suo avversario o all’arbitro di gioco. In modo particolarmente veloce, testa bassa e sguardo colmo di rabbia, il tennista ha presto abbandonato il torneo decretando la vittoria di Cerundolo.

I commenti degli addetti ai lavori e il possibile infortunio di Jannik Sinner

Stando ai commenti che sono stati raccolti sul web, quello di Sinner sembrerebbe essere un infortunio che non lasciava spazio all’intervento medico o all’utilizzo di antidolorifici che potessero migliorare la sua condizione. In uno dei commenti sul web, si legge che Sinner avesse vesciche al piede che rendevano impossibile qualsiasi suo movimento: infatti, nell’ultimo game il tennista italiano è apparso particolarmente immobile in risposta, rendendo semplice il lavoro del suo avversario.

Non sono mancati i commenti piuttosto polemici, tra cui quello di Angelo Mangiante che ha spiegato: Piccolo e modesto consiglio a #Sinner. Se ti ritiri e scappi dal campo dopo 5 games, la buona norma rimane salutare il pubblico che ha pagato, spiegando anche i motivi. Altrimenti sono fischi e tanta delusione, per tutti. Capisco la rabbia, ma è il rispetto per gli spettatori.