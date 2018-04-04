Home Salute Terme di Chianciano: ideali per curare le malattie al fegato

di Redazione 04/04/2018

Le Terme di Chianciano, in Italia, sono diventate l'ideale per le malattie del fegato, sempre a causa dell’allungamento della vita media e degli stili di vita inadeguati: oltre 1,6 milioni i casi di epatite C e 600 mila quelli di epatite B. Terme di Chianciano, una soluzione per il fegato Pare che la ricerca scientifica abbia messo in atto nuove opportunità di diagnosi e cura, che sono personalizzabili in virtù della malattia e sulle esigenze del singolo paziente. Il tutto mettendo in risalto le proprietà termali di Chianciano. Ferruccio Bonino, direttore medico scientifico di Health Chianciano Terme sostiene “La diagnosi e cura del singolo caso è un progetto di ricerca che richiede un’accurata metodologia e che implica l’adeguamento continuo della competenza e esperienza professionale, rispetto alla natura specifica della malattia e in ottemperanza alle linee guida generali e internazionali. Compito del medico, in quest’ottica, è studiare la cura migliore, giusta per quella singola persona che, nella maggior parte dei casi, presenta condizioni riferibili e/o aggravate da più malattie concomitanti“. Terme di Chianciano, aiutiamo il fegato a guarire Durante il convegno che si terrà a Chianciano, proprio sulle malattie epatiche, saranno presentati casi clinici reali, selezionati dai soci Et, perfetti sicuramente per promuovere la discussione su alcune delle più importanti problematiche che coinvolgono il fegato, tra cui le epatopatie autoimmuni, le steato-epatiti non alcoliche, le pancreatiti, le infezioni croniche da Hbv (epatite B). Inoltre si potranno illustrare l'esigenza e l’appropriatezza della personalizzazione della prevenzione, diagnosi e cura per ogni tipo di malattia. I casi saranno esaminati da gruppi di specialisti in varie discipline mediche. E poi, alcuni esperti di fama internazionale si presteranno a letture inerenti le condizioni cliniche citate, ma anche alcune importanti innovazioni terapeutiche, in particolare nella terapia dell’epatite cronica C e encefalopatia epatica“. Tra le tematiche più interessanti e stimolanti ci sarà la personalizzazione e la riduzione dell’uso prolungato e inappropriato degli inibitori della pompa protonica gastrica, ma anche del ruolo delle acque minerali solfato bicarbonato calciche, come quelle dell’Acqua Santa di Chianciano Terme.

