Amici 16 Gossip Shady e Mike Bird stanno insieme? Nuovi indizi social sui due cantanti
di Redazione
06/03/2017
Ad Amici 16 arriva anche il gossip... Shady e Mike Brid stanno insieme? I fan del programma sono sempre più curiosi di scoprire se, dopo Elodie e Lele, saranno loro la coppia simbolo dell'edizione del talent di Maria De Filippi... Ma mentre i ragazzi preferiscono tacere non dando una conferma, ecco che arrivano nuovi indizi social sui due cantanti. Nuovi amori all'interno della scuola di Amici 16? Sembrerebbe proprio di si, la coppia di questa nuova edizione sono i due cantanti Shady e Mike Brid, anche se al momento non arriva nessuna conferma del gossip. I fan del programma e dei due ragazzi in particolare sono a caccia di indizi già da diverse settimane. Tra Shady e Mike Brid è amore si o no? Dopo i vari post, foto e commenti... Ecco che arriva una parziale conferma sul profilo Instagram di Mike Brid, il quale non lascerebbe alcuna ombra di dubbio: tra i due allievi di Maria De Filippi è amore, mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Il post a cui facciamo riferimento si trova nelle storie Instagram, aggiornamenti che durano ventiquattro ore, dove i due cantanti si lasciano andare ad un gioco semplice (Shady che fa un "gestaccio" e Mike Brid bacia la mano della ragazza). Dopo il gossip riguardante un flirt tra Asia Nuccetelli e Alessio Mininni, che non ha trovato mai una conferma, i riflettori sono puntati su Shady e Mike Brid. I due cantanti infatti avrebbero intrapreso una relazione d'amore ma al momento la news non trova una conferma, qualcuno ipotizza che l'annuncio ufficiale potrebbe essere dato poco prima del serale durante le interviste con Silvia Toffanin, sarà così?
