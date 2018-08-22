Home Attualità Terremoto in Venezuela: è stato avvertito anche in Colombia

Terremoto in Venezuela: è stato avvertito anche in Colombia

di Redazione 22/08/2018

Come se non bastassero i problemi economici e finanziari del Venezuela, anche la natura si mette di traverso e provoca nuovi disagio nel paese sudamericano. Una forte scossa di terremoto in Venezuela è stata avvertita in diverse zone del paese, e addirittura al nord della Colombia. La scossa ha un'intensità di 7.7 nella scala Richter della Colombia, mentre secondo quella statunitense si ferma a 7.3. Secondo quanto diffuso dai media locali non dovrebbero esserci morti, ma soltanto tanto panico nella popolazione che si è riservata nelle strade. Gli osservatori statunitensi invece rassicurano sulla possibile minaccia di tsunami. Le rassicurazioni del ministro degli interni venezuelano Il terremoto in Venezuela non ha provocato danni nè a persone nè a cose. Queste le rassicurazioni da parte del ministro degli interni venezuelano, Nèstor Reverol. Il ministro ha confermato che il terremoto ha interessato lo Stato del Sucre - il cui governatore ha rilasciato delle dichiarazioni - ed è stato avvertito anche in un'altra decina di stati, tra cui il nord della Colombia. Queste le parole del ministro: "finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sisma e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale". Terremoto in Venezuela non provoca danni: le parole del governatore dello Stato del Sucre Grazie a un attento monitoraggio all'interno dei comuni dello Stato del Sucre, è stato possibile arrivare a una considerazione positiva: al di là del disagio causato dalla forte scossa, non ci sono stati danni nè vittime, almeno in questo momento. Il governatore dello Stato del Sucre, Edwin Rojan, ha affermato: "al momento non si registrano danni fisici o perdite umane: abbiamo appena avuto un impatto sismico abbastanza forte, un terremoto di magnitudo superiore a 6 gradi, che, grazie a Dio, non ha causato danni fisici né umani". Ha poi aggiunto che "il sisma ha provocato una grande paura nella popolazione dovuto alla forza e alla durata della scossa". Altra scossa di terremoto in Vanuatu Il terremoto in Venezuela ha avuto un'intensità che è di 7.7 nella scala Richter colombiana, 7.3 invece in quella statunitense. L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri da Yaguaraparo (a circa 400 chilometri dalla capitale venezuelana). In aggiunta a quest'ultimo, una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nello stato insulare del Vanuatu. Intorno alle 00.32 italiane (9.32 locali), è stata rilevata la scossa di 6.7 di intensità.

