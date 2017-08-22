Terremoto Ischia Protezione Civile, niente tendopoli per gli sfollati

Il bilancio della scossa di magnitudo 4 delle 20.57 del 21 agosto 2017

Due vittime, 25 ferite, 2.600 sfollati e centinaia di persone in fila agliper lasciare l'isola d'Ischiadi magnitudo 4 che alle 20,57 del 21 agosto ha colpito le acque a largo dell'isola di Ischia e prodotto sfollati tra. Ben 1051 persone hanno lasciato l’isola, non senza polemiche. I dati sono frutto del bilancio fatto dal capo, giunto sull’isola questa mattina.coincidono e sono entrambi a un km da, sul lato occidentale dell'isola, il primo e ad una profondità di soli dieci km: più è vicino alla superficie l'ipocentro (il punto nella crosta terrestre in cui avviene materialmente la frattura) maggiori sono gli effetti in superficie a parità di potenza. Per questo i sopravvissuti pensavano a un attacco terroristico o a una bomba piuttosto che a unma per loroLedopo la scossa di terremoto a Ischia si fanno sentire. Il primo alito di protesta proviene dai, i quali hanno constatato che le case costruite sull’isola non sono adeguate dal punto di vista sismico, visto che il territorio ischiano poggia praticamente su un tappo magmatico derivante dal vicino vulcano. Seconda polemica: la partenza delle persone. La Protezione Civile unitamente alle Forze dell’Ordine hanno fatto partire più di mille persone, ma alcuni di loro protestano per essere stati costretti ail. Il numero degli sfollati sono 2600, ma non ci sarà tendopoli, nonostante si stia organizzando una struttura dicoordinata dai Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno. Squadre di tecnici andranno a fare delle verifiche sugli alberghi per verificare ile per ospitare la popolazione da questa notte. I volontari dellasono stati i primi ad arrivare, ma già dalle prime ore dell’alba i dipartimenti di tutte le Regioni Italiane hanno provveduto a mandare viveri, strumenti, automezzi e uomini per soccorrere i terremotati.