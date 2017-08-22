Caricamento...

M5S dice stop alle votazioni on line

22/08/2017

La Piattaforma Rousseau a rischio attacchi hacker

L'ultima volta che si sono rivolti al web è stato il 2 agosto, per votare il #ProgrammaUniversità, scritto proprio con l’hashtag: consultazioni aperte per 9 ore, 14.847 iscritti certificati che hanno scelto con un click la riforma degli atenei, il sistema di finanziamento, gli investimenti sulla ricerca e l'offerta formativa on line. Peccato che il giorno dopo il sistema è stato mandato in tilt da due hacker che hanno fatto impazzire Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle, costringendo a interrompere le votazioni on line. O meglio, in stand by fino a data da destinarsi, per non sconfessare la filosofia della democrazia diretta e la trasparenza su cui M5S ha fondato la sua esistenza.

Votazioni On Line sospese per M5S, a rischio credibilità per elezioni

Ma alcuni si stanno chiedendo: e le votazioni sul #ProgrammaSviluppoEconomico e sul #ProgrammaAffariCostituzionali si faranno? Ancora non sono state aperte le consultazioni on line nonostante i punti fossero stati discussi ampiamente sul blog di Beppe Grillo. E ora si teme per la sicurezza del sistema informatico su cui si basa il Movimento e pilastro della prossima campagna elettorale, visto che è da qui che emergerà il primo candidato premier del M5S. L’annuncio è previsto durante la chiusura della festa nazionale di Rimini. Ma Casaleggio e il M5S non escludono un attacco hacker durante le votazioni per il candidato premier, colpendo proprio la credibilità del Movimento 5 Stelle. La Piattaforma Rousseau è veramente sicura e a prova di falle di sistema e hackeraggio, o il software è sensibile a un atto criminale di rilevanza penale, come lo ha descritto Casaleggio? Ma soprattutto, gli iscritti saranno liberi di esprimere il loro parere sul candidato per Palazzo Chigi o ci sarannno colpi di scena alla Beppe Grillo, come il caso Cassimatris?
