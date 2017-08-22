M5S dice stop alle votazioni on line

La Piattaforma Rousseau a rischio attacchi hacker

Votazioni On Line sospese per M5S, a rischio credibilità per elezioni

L'ultima volta che si sono rivolti al web è stato il 2 agosto, per votare il, scritto proprio con l’hashtag: consultazioni aperte per 9 ore, 14.847 iscritti certificati che hanno scelto con un click la riforma degli atenei, il sistema di finanziamento, gli investimenti sulla ricerca e l'offerta formativa. Peccato che il giorno dopo il sistema è stato mandato in tilt da due hacker che hanno fatto impazziree ilStelle, costringendo a interrompere le votazioni on line. O meglio, in stand by fino a data da destinarsi, per non sconfessare la filosofia dellae la trasparenza su cui M5S ha fondato la sua esistenza.Ma alcuni si stanno chiedendo: e le votazioni sule sulsi faranno? Ancora non sono state aperte lenonostante i punti fossero stati discussi ampiamente. E ora si teme per ladel sistema informatico su cui si basa il Movimento e pilastro della prossima campagna elettorale, visto che è da qui che emergerà il. L’annuncio è previsto durante la chiusura della festa nazionale di Rimini. Ma Casaleggio e il M5S non escludono undurante le votazioni per il candidato premier, colpendo proprio la credibilità del Movimento 5 Stelle. Laè veramente sicura e a prova di falle di sistema e hackeraggio, o il software è sensibile a un atto criminale di rilevanza penale, come lo ha descritto Casaleggio? Ma soprattutto, gli iscritti saranno liberi di esprimere il loro parere sul candidato per Palazzo Chigi o ci sarannno colpi di scena alla Beppe Grillo, come il